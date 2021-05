ABN Onlus lancia il progetto #SIDEVESAPERE

In questa terza ondata del virus ABN ONLUS – Associazione per il Bambino Nefropatico,

insieme alla Clinica Pediatrica De Marchi della Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale

Maggiore Policlinico di Milano – sente la necessità di informare, attraverso gli organi di stampa, tutti i cittadini di riferimento sulle conseguenze spesso anche gravi che la pandemia ha su tutta la popolazione in età pediatrica, infantile e adolescenziale. Purtroppo poco o nulla si sa degli effetti spesso secondari, ma non per questo meno importanti, che il COVID-19 ha su questa fascia di popolazione.

A partire da giovedì 06 maggio 2021 per cinque settimane verranno divulgati una serie di

comunicati stampa e dirette Facebook con approfondimenti e consigli legati a temi importanti e poco affrontati dai media.

Forti di competenze accreditate e riconosciute a livello sia nazionale che internazionale, i

professori della clinica De Marchi hanno deciso di divulgare una serie di informazioni essenziali per poter affrontare al meglio eventuali problemi che a causa dell’allungamento dei tempi del lockdown e delle diverse varianti del virus possono sorgere maggiormente in bambini e adolescenti.

La forza del progetto risiede proprio nel dare alla popolazione consigli di grandi esperti su

come affrontare l’insorgere di eventuali emergenze.

I Professori che con grande generosità hanno deciso di essere coinvolti nel progetto saranno in diretta Facebook sul profilo ABN Onlus https://it-it.facebook.com/ABNonlus/ per divulgare le informazione CORRETTE rispetto ai temi dei comunicati stampa di seguito elencati.

ABN Onlus, effetti lockdown e problemi neuro psichici sui bambini

Giovedì 06 maggio ore 18.00 la Dott.ssa Antonella Costantino affronterà il delicato tema degli effetti del lockdown e dei problemi neuro psichici sui bambini e adolescenti e quale comportamento assumere da parte delle famiglie, la Prof.ssa Marchisio ci racconterà quali sono i segni dell’infezione nei bambini e adolescenti, come riconoscerli e cosa fare in caso di peggioramento dei sintomi. Inoltre parlerà delle vaccinazioni non effettuate e delle possibili conseguenze di tale atteggiamento e della situazione dei vaccini Covid per adolescenti.

Giovedì 13 maggio il Dott. Bertolozzi parlerà di come la paura di frequentare luoghi sanitari

considerati a rischio di contagio e all’origine dei danni indiretti arrecati dalla pandemia su tutto il sistema della prevenzione in età pediatrica. Si e avuta una riduzione delle attività Pronto Soccorso con conseguente ritardo diagnostico di diverse malattie, anche gravi.

La Dott.ssa Chidini affronterà il delicatissimo problema dell’accesso dei genitori alle terapie

intensive, tema caldo e purtroppo molto attuale. È forte la necessità in età pediatrica della

presenza attiva del genitore accanto al bambino con la conseguente necessità di un accesso

illimitato alle TIN.

Giovedì 20 maggio ore 18.00 con il Prof. Agostoni parleremo di alimentazione dei bambini e

ragazzi durante l’emergenza COVID 19: Quale dieta seguire? Quali regole rispettare? Cosa ci possiamo aspettare nei prossimi anni, nelle nostre realtà, e dai Paesi ricchi a quelli più poveri ? Le fake news che circolano sul web come difendersi?

Giovedì 27 maggio ore 18.00 con ABN Onlus si parlerà di accoglienza. Le famiglie e le storie di chi ha avuto sostegno e cura, storie di malattie rare che nonostante la pandemia vengono curate e le famiglie sostenute.

Giovedì 10 giugno ore 18.00 il Prof. Montini parlerà del rischio di sviluppare il COVID in

particolari categorie di bambini soprattutto quelli più fragili o affetti da malattie rare o sottoposti a terapia immunodepressiva. Il Prof. Ferraresso affronterà il delicato problema dei trapianti neibambini in periodo di pandemia. Nonostante il momento bisogna continuare a curarsi. La clinica De marchi cura sempre e comunque.

ABN Onlus e la Clinica Pediatrica De Marchi

La Clinica Pediatrica De Marchi rappresenta uno dei più prestigiosi poli di riferimento pediatrico in Italia, in particolare per le patologie acute di elevata complessità e per quelle croniche multisistemiche tra cui le malattie renali, le malattie genetiche e le patologie reumatologiche. La Clinica è, inoltre, un punto di riferimento nel campo della ricerca relativa alle vaccinazioni, alle malattie infettive e alle malattie respiratorie del bambino. Infine, è stata indicata come centro regionale di riferimento per la fibrosi cistica.

L’integrazione funzionale tra il Pronto Soccorso, la rianimazione, l’infettivologia, la chirurgia e la diagnostica permettono di affrontare tutte le problematiche connesse all’area dell’emergenzaurgenza pediatrica e rendono la Clinica Pediatrica De Marchi una tra le eccellenze sanitarie italiane.

Siamo fermamente convinti che questo progetto divulgativo abbia come fondamento la generosità dei medici, infermieri, volontari e di tutti coloro che da anni con impegno e dedizione si dedicano ad una fascia di popolazione fragile ma fondamentale per il futuro. Avere l’opportunità di incontrare virtualmente esperti del settore che possono fornire risposte attente e scrupolose e di certo un grande aiuto alla popolazione in un momento di grande incertezza soprattutto per i più giovani e le loro famiglie.