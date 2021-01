SEO MARKETING: quanto è importante la formazione ed a chi rivolgersi?

Nel settore del SEO marketing è molto importante fare della formazione perché l’algoritmo di Google cambia in continuazione e ci sono pertanto aspetti che solo un consulente SEO che fa attività di campo può realmente conoscere e dunque è opportuno formare le risorse del proprio Team con un corso SEO oppure facendo del SEO coaching.

Quante volte sentiamo la parola SEOin riferimento ad un sito internet e della sua importanza? Molte volte. Le domande cosa sia e a cosa serva non hanno però sempre la corretta risposta. La SEO è un fattore molto importante ed è necessario sapere che ci sono i corsi di formazione dedicati. I liberi professionisti, dai medici agli avvocati, dai giornalisti ai commercialisti, sanno bene quanto sia importante la formazione continua per il proprio lavoro.

Novità, nuove regole, nuove disposizioni. E lo stesso vale per la formazione SEO.

Cambiano le metriche internet, gli algoritmi dei motori di ricerca (si pensi al recente rilascio di Google Bert oppure a Core Web Vitals che diventeranno ufficialmente un fattore di posizionamento nel 2021) e solo una corretta formazione continua può portare dei validi risultati. Ilcorso SEOdi aggiornamento può essere frequentato sia da privati che da personale d’azienda, che una volta imparate importanti nozioni, sarà in grado di trasferirle ai propri colleghi o dipendenti.

A Milano è presente SEO Leader che affianca sia professionisti che aziende per corsi di formazione SEO o fare SEO Coaching. La formazione è da sempre un elemento fondamentale per la crescita di una persona, per imparare nuovi elementi, conoscenze, migliorando se stessi e le proprie competenze. Per quanto riguarda il SEO marketing, è molto meglio frequentare un corso di formazione realizzato da personale competente, da persone che lavorano direttamente e costantemente nel settore.Tutti i mesi hanno a che fare con diverse aziende, professionisti di svariate attività e con richieste, caratteristiche differenti tra loro. L’esperienza di un consulente SEO è in questo caso un valore aggiunto per raggiungere più semplicemente e con migliore garanzia gli obiettivi prefissati.

Pensiamo ad un’aspirante cuoco che ha studiato molto e si trova per le prime volte in cucina. Confrontiamolo con una persona che lavora come cuoco da dieci anni ed ha seguito corsi di formazione su come gestire una cucina, le migliaia di ore di formazione e pratica maturate. La differenza c’è. Perché è importante aggiornarsi sui criteri SEO, affidandosi a SEO Leader? Innanzitutto chiariamo cosa sia il Search Engine Optimization. Attraverso le tecniche di ottimizzazione è possibile migliorare la posizione (rank) di un sito web nei diversi motori di ricerca e il risultato è quello di ottenere l’aumento del traffico organico.

Questo avviene perché nelle ricerche effettuate dai motori di ricerca, il proprio sito compare nei primi risultati delle prime pagine, inducendo più facilmente una persona a cliccare e visitare il sito. Le attività SEO che può spiegare un coach sono molteplici, non dipendono solo dal proprio sito ma anche da fattori esterni, come ad esempio gli algoritmi, i backlink, i link do follow, guest post e altro ancora, per cui vale la pena di frequentare un corso di formazione oppure fare affiancare risorse per fare coaching. L’anno 2020 e il Covid hanno insegnato quanto sia importante avere una strategia digitale per continuare a lavorare grazie ad internet e che il SEO marketing è fulcro di una buona strategia digitale.

Contenuti corretti da pubblicare, argomenti trend e la crescita del proprio sito, lavoro, giustificano un investimento in formazione per valorizzare le proprie risorse interne all’azienda è molto importante. La differenza è affidarsi a chi ogni giorno lavora in questo campo, settore e possiede una visione globale, la giusta consapevolezza per guidare una persona che vuole imparare e crescere.