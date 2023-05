Francesco Faggi: Jazzy Beeches, un tributo alla musica jazz

“Jazzy Beeches” è un ep di cover Jazz/RnB, rivisitate e riarrangiate da Francesco Faggi per trio: le performance vedono Francesco alla voce e al pianoforte, Gianbattista Di Genio alla batteria e Matteo Tiozzo al basso elettrico.

Francesco Faggi, attivo come cantautore e producer pop, ha voluto con questo progetto fare un tributo personale alla musica jazz, come segno di gratitudine per questo genere che nel suo percorso musicale gli ha insegnato tanto. Una parentesi che ha permesso a Francesco Faggi di dare sfogo in modo diretto a questa sua sfaccettatura che, nelle sue canzoni originali, possiamo solamente intuire e percepire.

Si chiama “Jazzy Beeches” perché “beeches” in inglese significa “faggi”, come il suo cognome.

L’EP comprende 5 brani che fanno parte del repertorio di tre celebri “pianisti cantanti”, i quali hanno dato un contributo inestimabile all’evoluzione della musica jazz.

