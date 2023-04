FBM: Imperdibili visite guidate alle mostre e ai Musei

Scopriamo insieme le opere della mostra Miseria&Nobiltà!

Giacomo Ceruti, Fumatore in costume orientale, 1735-1740 circa

FBM Un giovane in costume orientale fuma da una lunga pipa, sorretta delicatamente dalla mano sinistra, in una posa disinvolta e rilassata. Lo sforzo di indagine psicologica conferisce un effetto di forte realismo alla figura, che emerge isolata e distaccata rispetto all’ambientazione urbana di spirito capriccioso.

Io e te al Museo | Miseria&Nobiltà

Museo di Santa Giulia

Percorsi per mamme in attesa e genitori con bimbi in fascia

Biglietto: Gratuito per i bambini in possesso del passaporto culturale

