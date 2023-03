Quando Cedrick Fogwan ha incontrato per la prima volta la rana golia, è rimasto impressionato dalle sue possenti proporzioni.

Cresciuta fino a raggiungere le dimensioni di un gatto, è la rana vivente più grande del mondo.

È quasi come tenere in braccio un bambino, dice, avendone maneggiato uno durante una missione di salvataggio.

L’ambientalista camerunense ne è rimasto così affascinato da avviare un progetto per lottare per il futuro di questa specie in via di estinzione.

“Quando ho scoperto che questa specie era unica – la più grande al mondo – mi sono detto che è qualcosa che non si trova facilmente altrove e ne sono stato orgoglioso perché questo animale è unico e soprattutto è del mio Paese”, racconta.

Per decenni, in Camerun e in Guinea Equatoriale, la rana golia è stata oggetto di un’eccessiva caccia a scopo alimentare e per il commercio di animali domestici.

Il suo habitat accanto a fiumi e torrenti viene rapidamente distrutto e la rana è ora classificata come a rischio di estinzione nella Lista Rossa ufficiale.

La rana è poco conosciuta dalla scienza e anche in Camerun molte persone locali non sono consapevoli del suo valore per l’ecosistema, come la preda degli insetti che danneggiano i raccolti.

Fogwane il suo team di conservazione lavora per convincere i cacciatori a diventare “cittadini scienziati”, registrando gli avvistamenti della rana piuttosto che usarla come cibo.

Inoltre, collabora con gruppi locali per contribuire alla creazione di allevamenti di lumache per fornire una fonte di cibo alternativa.

Il lavoro di conservazione sta iniziando a dare i suoi frutti: la rana golia sta tornando in nuovi fiumi della Riserva di Mount Nlonako.

Una chiamata da parte di un ex bracconiere per segnalare la cattura di una rana da parte di un vicino ha rappresentato un punto di svolta. Cedric è riuscito a salvare la rana e a riportarla in natura.

Il progetto di salvataggio della rana golia è sostenuto dal Conservation Leadership Programme (CLP) gestito da Fauna & Flora International, BirdLife International e Wildlife Conservation Society.

