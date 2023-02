ALCESTI: È ANCORA BUIO? Dal 28 febbraio – 2 marzo 2023 al Teatro Franco Parenti di Milano

In scena una confessione, l’autoanalisi cinica, ironica e lucida di un’Alcesti alla ricerca di

risposte e verità̀. Un vortice di domande che tormenta l’animo di chi deve compiere una

scelta estrema.

Alcesti: è ancora buio? vuole mettere in luce la complessità̀ delle azioni umane provando a non giudicarle.

È la storia di una coppia, ma anche la storia delle parole.

In un tempo e in un luogo non specificati, dominati da una feroce dittatura, il marito di

Alcesti scrive una commedia scomoda che ottiene un successo inaspettato e, per questo

suo tentativo di sobillazione, viene condannato a morte.

L’avvocato di famiglia, tuttavia, trova l’unica via di fuga a una condanna certa: far sì che

qualcun altro si assuma la paternità dell’opera e quindi muoia al posto suo.

Alcesti è la sola a offrirsi volontaria.

Quale migliore occasione per dire per la prima volta ad alta voce ciò̀ che si pensa, o per

“riscoprire” ciò̀ che si pensa se non quando non si ha più̀ niente da perdere?

POSTO UNICO

intero 18,50€ + 1,50€ quota energia; under26/over65 15€

INFO E BIGLIETTERIA

02 59995206

biglietteria@teatrofrancoparenti.it www.teatrofrancoparenti.it

