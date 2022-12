Avvicinare bambini e ragazzi al mondo produttivo

Avvicinare bambini e ragazzi al mondo dell’industria, prima per far capire loro come nascono i prodotti che fanno parte della loro vita quoditiana (in questo caso, la pizza) e poi per orientarli a possibili futuri percorsi lavorativi, specie in settori in cui la domanda di professionalità è alta.

È questo che si propone di fare la Roncadin, azienda friulana specializzata nelle pizze surgelate di alta qualità, con un impegno che viene riconosciuto e premiato: l’azienda infatti ha ricevuto il GR Award come “industria campione in ambito sociale” della testata Greenretail, parte del gruppo Edizioni Distribuzione Moderna, che ogni anno sceglie le migliori notizie legate a sostenibilità e CSR che arrivano dal settore retail e dall’industria largo consumo.

In questo caso, l’idea di Roncadin è stata quella di non limitarsi a pubblicizzare le posizioni aperte, ma di attivare una vera e propria collaborazione con le scuole del territorio, proponendo visite e attività interattive, pensate anche per stimolare il passaparola sui social network.

Altri articoli di Attualità su Dietro la Notizia