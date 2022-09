Viene annunciata oggi l’unica data italiana del THE moMINTs ABROAD TOUR di TOBE NWIGWE. Lo show, prodotto e organizzato da Vivo Concerti, si terrà a Milano al Circolo Magnolia mercoledì 16 novembre.

TOBE NWIGWE, rapper e cantante americano originario del Texas, ha conquistato i suoi ascoltatori postando sui suoi profili social un inedito diverso ogni settimana a partire dal 2016. La sua musica ha catturato l’attenzione di un pubblico sempre maggiore, arrivando fino a Michelle Obama, che ha incluso il brano “I’m Dope” in una delle sue playlist personali. Nel 2020 TOBE NWIGWE raggiunge il grande pubblico sulle piattaforme digitali con “I Need You To (Breonna Taylor)” – brano politico inserito nel contesto delle proteste del movimento Black Lives Matter – successivamente si esibisce ai BET Hip Hop Awards.

Sempre nel 2020 il suo brano “Try Jesus” ha raggiunto il quarto posto della classifica Billboard dei singoli digitali R&B più venduti. Il suo ultimo progetto discografico “moMINTs” – in cui il brano “Lord Forgive Me” vede la collaborazione con Pharrell Williams – presenta sonorità Hip Hop e Soul, che permettono alla voce di oscillare perfettamente tra il Rap Old School e un cantato R&B. A “moMINTs” ha fatto seguito il singolo “Bang”, in collaborazione con il cantautore inglese Jacob Banks.

I biglietti per l’appuntamento di TOBE NWIGWE saranno disponibili online da martedì 6 settembre 2022 alle ore 11.00.

Per tutte le info di biglietteria: www.vivoconcerti.com