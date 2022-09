Giocare a biliardo in aria: l’insolita impresa di due francesi sulle Alpi.

I partecipanti alla Coppa Icaro hanno indossato costumi originali per volare in parapendio sulle Alpi francesi.

Tra loro, due concorrenti hanno deciso di saltare mentre giocavano con un tavolo da biliardo.

L’evento si è rivelato durante la manifestazione sulle Alpi Francesi per il Carnevale in volo con costume per la Coppa Icaro in parapendio il 26 settembre, durante la quale diversi partecipanti, vestiti da personaggi di Top Gun, rockstars con chitarra, hanno preso il volo in parapendio inscenando particolari esibizioni.

Un centinaio di partecipanti che hanno dimostrato che “la vida es un carnaval en vuelo asi como en la tierra”.

