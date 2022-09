Fino al 2 ottobre, grazie all’evento del Kernel Festival, Monza assumerà una veste del tutto nuova.

“Proiettando sugli edifici il potere universale della luce queste installazioni sono in grado di trasformare la percezione fisica di un luogo, donandogli un senso diverso, coinvolgente e da condividere” dichiara Marcello Arosio, Art Director del più importante new media light art festival italiano e tra i principali a livello europeo.

“La luce è universale, fondamentale tanto per un bambino quanto per un anziano e ogni giorno determina lo stato d’animo di ciascuno di noi. Quando poi essa con la sua intensità, la sua cromia e la sua dinamica viene progettata per trasformare uno spazio o un momento, crea emozione e questo, in un modo o nell’altro, affascina e muove tutti – afferma Marcello Arosio. Ne è prova il pubblico che visita ogni anno il Kernel Festival: ragazzi giovanissimi, persone anziane, coppie con bambini e famiglie intere.

Tutti provano un’emozione e sviluppano un senso critico nell’ammirare quella che mi piace chiamare «architettura liquida», ossia un’interpretazione artistica degli edifici con opere di video mapping che attraverso le immagini proiettate su di essi ne trasformano la percezione fisica donandogli un senso diverso, coinvolgente e da condividere. Per questo negli interventi di AreaOdeon e Onda integriamo sempre anche il suono e il tempo, curando l’insieme tra luce, ombra, buio e suono, giocando con le dinamiche di movimento e intensità degli elementi che mettiamo in gioco” .

Il Festival comincia alla Reggia di Monza, che ospiterà ogni sera, a partire dalle 20.30 , una rassegna di 4 cortometraggi.

Nel contesto verde dei Boschetti Reali, naturale collegamento tra la Reggia di Monza e il cuore della città, ci sarà un’installazione di luce sincronizzata al soundscape, realizzata dagli artisti di AreaOdeon, che trasformerà i giardini ogni sera, dalle 20 alle 24, in una scenografia incredibilmente suggestiva.

kernelfestival.net

