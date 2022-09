Si è svolta presso il Centro Tecnico Federale della FIGC a Coverciano la conferenza stampa di lancio dell’accordo fra ITA Airways e Federazione Italiana Giuoco Calcio.

Fabio Lazzerini Amministratore Delegato di ITA Airways e Gabriele Gravina, Presidente della FIGC, hanno illustrato alla stampa le iniziative concordate all’interno di un importante accordo che vede ITA Airways e FIGC unite da oggi fino al 31 dicembre 2024. Presente alla conferenza stampa anche il CT della Nazionale italiana Roberto Mancini.

Alla base della collaborazione tra ITA Airways e FIGC c’è la volontà comune di sviluppare e promuovere lo sport italiano nel mondo. Per fare questo, ITA Airways sarà il vettore ufficiale delle Nazionali italiane di calcio, occupandosi, in questi due anni, di tutte le trasferte aeree. In base all’accordo, tutte le Nazionali, maschili, femminili, giovanili, futsal, beach soccer e esport saranno a bordo di ITA Airways per raggiungere le sedi di gara delle competizioni internazionali alle quali le Squadre Azzurre prenderanno parte. Oltre a loro, anche l’Associazione Italiana Arbitri, il Settore Tecnico e il Settore Giovanile e Scolastico saranno tra i beneficiari dell’accordo, che prevede inoltre agevolazioni particolari per gli spostamenti del “business travel” della Federcalcio.

Altri articoli di Sport su Dietro la Notizia