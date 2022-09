Al via la settima edizione di “Armonie nel Gran Paradiso”

Al via la settima edizione della rassegna corale “Armonie nel Gran Paradiso” che porta la magia della polifonia e dell’intreccio di voci che ha già incantato il pubblico nelle scorse edizioni nelle chiese e all’aperto, in contesti naturalistici di grand e impatto, per celebrare letteralmente l’incanto della musica.

L’evento è organizzato dall’ Associazione Cori Piemontesi in collaborazione con il Parco Nazionale Gran Paradiso.

Il primo concerto si svolgerà sabato 27 agosto alle ore 18 a Ronco Canavese , presso la Fucina del Rame (un’antica fucina da rame risalente al 1675). Sul palco il coro Alterati in Chiave Vocal Ensemble di Cerano (NO) NO), diretto dal maestro Matteo Ossola.

