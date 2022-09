È un equilibrio fattibile ma non facile da gestire dai parenti, il supporto e la libertà di vivere la propria vita in pienezza quando si parla di sessualità e affettività delle persone con disabilità intellettiva.

Le famiglie sono chiamate ad accompagnare le proprie figlie e i propri figli nella crescita, a sostenerli nelle loro prime autonomie ed incoraggiarli nel loro percorso di giovani adulti, restando punti di riferimento essenziali.

I giovani adulti con sindrome di Down hanno bisogno di essere ascoltati, supportati e guidati in questo percorso spesso pieno di ostacoli e incertezze. È per dare risposte concrete e indicazioni utili che CoorDown organizza il 24 settembre il Convegno Nazionale “L’amore ha bisogno di spazio” al Centro Congressi SGR di Rimini, una giornata di approfondimento, workshop e condivisione con esperti, genitori, psicologi, operatori e insegnanti e la partecipazione diretta e attiva di ragazze, ragazzi e adulti con sindrome di Down, che siano di supporto alle famiglie e siano realizzati in un’ottica di rete che sappia coinvolgere anche operatori e insegnanti.

Le persone con sindrome di Down sono spesso considerate degli “eterni bambini”, e, come tali, sono protetti o tenuti lontani da tutto ciò che ha a che fare con l’età adulta, compresa la sessualità.

Ma le persone con la sindrome di Down hanno gli stessi bisogni di chiunque altro e hanno lo stesso diritto di vivere una vita sessuale e amorosa indipendente e di ricevere informazioni accessibili.

Alla vigilia della Giornata Nazionale delle Persone con sindrome di Down (9 ottobre 2022), CoorDown ha scelto di promuovere il diritto di vivere una relazione sentimentale e una vita sessuale indipendente.

Il tema è stato lanciato con la campagna di sensibilizzazione internazionale “JUST THE TWO OF US” il 21 marzo in occasione della Giornata Mondiale sulla sindrome di Down.

Un video coinvolgente e ironico che racconta come la coppia protagonista, attraverso la presenza ingombrante delle rispettive famiglie, riesca a trovare la propria intimità e a lanciare il messaggio: “L’amore ha bisogno di spazio”.

In occasione del lancio della campagna mondiale, CoorDown ha realizzato il sito online in italiano e inglese justthetwoofus.org/it/ dove trovare informazioni, approfondimenti e domande frequenti per diffondere strumenti utili a famiglie e operatori.

