Red Market di Walter Nicoletti trionfa a New York

Continua inarrestabile a livello internazionale il successo del film Red Market di Walter Nicoletti, premiato sabato 27 agosto a New York come miglior film drammatico nell’ambito del prestigioso festival New York Cinematography Awards.

Traffico internazionale di organi e dipendenza da gioco d’azzardo per la prima volta sul grande schermo grazie all’attore e produttore materano titolare della casa di produzione Voce Spettacolo con sede a Matera. Sono questi i temi affrontati nel film “Red Market”, pellicola che per la prima volta nel cinema italiano intende far riflettere su queste delicate tematiche attraverso l’ottima interpretazione degli attori lucani Gabriele Grano, Brunella Lamacchia, Franco Piccinni, Nestor Romero e Donato Cirella.

Il film narra la storia di Aurelio, un medico con il vizio del gioco d’azzardo che, per risanare le proprie finanze ed estinguere un debito di gioco, decide di fare affari con un broker di traffico internazionale di organi. Un tema di estrema attualità che si pone l’obiettivo di esaminare un mercato estremamente florido, considerato che ogni ora viene quantificata un’operazione legata al traffico di organi. Il giro d’affari è stimato tra i 600 milioni e 1,2 miliardi di dollari. Il rene è l’organo più richiesto: 70mila reni vengono trapiantati ogni anno. 15mila provengono dal mercato illegale cosiddetto Mercato Rosso. La domanda e l’offerta di organi avviene anche online, la prima piazza del traffico di organi passa dai social network.

