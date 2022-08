Fondazione Alessandro Volta: “Portici in musica”

Fondazione Alessandro Volta propone la seconda edizione del ciclo di concerti “Portici in musica” – il primo ciclo di concerti si è svolto nel 2020 e ha avuto, oltre a un grande successo, il merito di trasmettere al pubblico, sia locale che straniero, un senso di ripartenza e di ritorno alla normalità dopo il lungo periodo di isolamento dovuto alla pandemia. Anche quest’anno, saranno brevi concerti di giovani musicisti talentuosi, a beneficio gratuito dei passanti. L’iniziativa è arricchita dal patrocino e dalla collaborazione del Comune di Como.

“Portici in musica dimostra come si possa fare molto con poco. – Afferma Luca Levrini, Presidente di Fondazione Volta – La disponibilità degli enti musicali territoriali, i giovani talenti, uno spazio suggestivo come i portici del Broletto, la collaborazione dell’Amministrazione comunale, sono elementi che uniti possono dare un importante contributo culturale e di intrattenimento nelle serate estive in centro città. Non sono concerti veri e propri, è fare musica sotto i portici del Broletto, per creare uno scenario ulteriormente suggestivo che possa ancor più creare emozioni ed incanti in uno spazio magico della nostra città. È un piccolo contributo che dimostra ulteriormente come i portici del Broletto siano spazi da abitare e da valorizzare, sempre. Un luogo di incontro e confronto culturale per la città, un luogo di dibattito per i comaschi, un luogo che la storia ci ha insegnato essere crocevia di culture fecondo per il bene della città. – Conclude Levrini – A questo punto ci sono tutti i presupposti per rendere l’iniziativa periodica, sia d’estate ma anche durante le feste natalizie.”

Anche questa edizione nasce dal desiderio di far vivere con momenti musicali di valore la città di Como durante il l’ultimo scorcio di questa caldissima estate durante la quale, la città e i dintorni sono stati “presi d’assalto” da un grande numero di turisti provenienti dall’Italia e dall’estero.

Il ciclo prevede cinque appuntamenti che si terranno tra il 27 agosto e l’11 Settembre sotto i portici del Broletto di Como, realizzati in collaborazione con il Conservatorio di Como, il Liceo Musicale Coreutico Giuditta Pasta, la Banda Baradello e l’Orchestra Antonio Vivaldi.

“Nel mio percorso accademico e professionale ho constatato che l’Architettura ha come missione quello di creare spazi di vita, di relazione e di incontro. – Afferma Enrico Colombo, Assessore alla Cultura del Comune di Como – La nuova edizione di “Portici in Musica” consente alla nostra comunità di vivere lo spazio del Broletto in una maniera piacevolmente insolita, dove la musica ti invita, ti accoglie e ti accompagna. E’ un ulteriore esempio che il nostro tessuto culturale è estremamente valido, e che mettendo i piedi uno dietro l’altro si può intraprendere un bel percorso.

Per il Comune di Como è motivo di orgoglio poter contare sulla Fondazione Volta e sono convito che questa edizione farà da ponte per le prossime iniziative. Un sentito ringraziamento al Presidente Luca Levrini, alla dott.ssa Claudia Striato e a tutto il gruppo di lavoro di Fondazione Volta.”

