Prosegue la 7ª edizione del MONFERRATO ON STAGE, la rassegna itinerante che unisce musica ed enogastronomia al fine di valorizzare e far conoscere sempre più il territorio del Monferrato (Piemonte).

Giovedì 7 luglio GIANLUCA GRIGNANI salirà sul palco in Piazza Cattedrale ad ASTI, per una data del suo tour “LIVING ROCK AND ROLL TOUR 2022”.

Ad aprire il concerto ci sarà la band pop-rock cantautorale Filodiretto, composta da Marco Turchetto (cori, chitarra elettrica e tastiere), Ana Bolívar (cori, viola, bandola e percussione minore), Tommy (voce, chitarra acustica e piano), Erik Boncore (cori, basso e basso fretless) e Fabio Saccoccia (batteria).

L’evento, realizzato in collaborazione con Confagricoltura Asti e Assilab Unipolrental, segna l’inizio della collaborazione della Fondazione MOS con Astimusica, che ha inserito il concerto di Gianluca Grignani nel proprio programma.

Fino al 3 settembre Il Monferrato On Stage si sposterà per altri 14 appuntamenti in vari comuni del territorio situato tra le provincie di Torino, Asti e Alessandria: l’8 luglio a MONTECHIARO (AT), il 9 luglio a BALDICHIERI (AT), il 14 luglio ad ASTI, il 23 luglio a CANTARANA (AT), il 24 luglio a BASALUZZO (AL), il 30 luglio a PIEA (AT), il 5 agosto a TIGLIOLE (AT), il 7 agosto a ROATTO (AT), il 10 agosto a CASTAGNOLE M.TO (AT), il 20 agosto ad ARAMENGO (AT), il 21 agosto a BUTTIGLIERA (AT), il 26 agosto a FERRERE (AT), il 27 agosto a CASTELL’ALFERO (AT) e, infine, il 3 settembre a FRINCO (AT).

Programma completo disponibile al seguente link: https://www.fondazionemos.org/monferratoonstage/.

I biglietti per i concerti di Gianluca Grignani e Fabrizio Moro sono disponibili in prevendita su TicketOne.it, TicketMaster.it e VivaTicket.com. Tutti gli altri eventi sono ad ingresso gratuito.

