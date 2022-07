Ultimo appuntamento della stagione sul Nove con le interviste senza filtri di Peter Gomez nel salotto de “LA CONFESSIONE”: venerdì 15 luglio alle 22:45 sarà la volta della cantante Elodie.

Insieme al direttore de ilfattoquotidiano.it l’artista romana ripercorrerà – in una puntata più lunga rispetto alle altre – gli episodi salienti della sua carriera: dagli esordi come cubista e vocalist nelle discoteche, all’approdo alla 15esima edizione di Amici di Maria De Filippi, fino al palco del Festival di Sanremo, senza tralasciare i numerosi aneddoti della sua vita privata, come il rapporto con la famiglia, con l’ex fidanzato Marracash e l’attenzione ai diritti civili.

LA CONFESSIONE (10 eps. x30’) è prodotto da Loft Produzioni per Warner Bros. Discovery e sarà disponibile in live streaming e successivamente on demand sulla piattaforma streaming discovery+. NOVE è visibile al canale 9 del Digitale Terrestre, su Sky Canale 149 e tivùsat Canale 9.

