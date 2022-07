27 e 28 luglio doppia data per Encanto – Cinema nel Parco

Doppio appuntamento con Encanto per Cinema nel Parco, per il sold out già registrato giovedì 28. “Cinema nel Parco” è un’immersione totale nella natura, al centro di un’arena di oltre 2.000 metri quadrati disegnata da 7 maxi-schermi, nel parco centrale del Castello di Miradolo (TO). Per non disturbare l’equilibrio del parco, l’audio è udibile solo attraverso cuffie silent system luminose. In programma 7 appuntamenti, fino all’11 agosto, tutti i giovedì alle ore 21.30. Non ci sono sedie, né posti assegnati: ogni spettatore dovrà portare da casa un plaid per sedersi sul prato e assistere alla proiezione dal proprio angolo preferito.

Mercoledì 27 e giovedì 28 luglio è in programma la proiezione di Encanto.

Realizzato dai Walt Disney Animation Studios, il film racconta la storia dei Madrigal, una famiglia decisamente fuori dall’ordinario che vive al riparo tra le montagne colombiane, in una casa magica, dentro una città palpitante di vita in un luogo suggestivo e straordinario chiamato Encanto. Il potere magico del luogo ha donato uno speciale talento a ciascun nuovo nato della famiglia: dalla forza sovrumana ai poteri curativi, tutti hanno qualcosa di speciale, tranne Mirabel. Scoprendo che la magia che aleggia su Encanto è a rischio, Mirabel – ovvero l’unica priva di speciali capacità – decide di farsi carico della situazione, visto che proprio lei potrebbe essere l’ultima speranza di salvezza per l’eccezionale famiglia.

Encanto (Disney, 2021), con le canzoni originali di Lin-Manuel Miranda, vincitore dell’Emmy, del GRAMMY e del Tony Award (Hamilton e Oceania), è diretto da Byron Howard (Zootropolis, Rapunzel) e Jared Bush (co-regista di Zootropolis), co-regia di Charise Castro Smith (autore di The Death of Eva Sofia Valdez) e prodotto da Clark Spencer e Yvett Merino.

