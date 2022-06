Ottava puntata per Controcorrente LIVE, il programma radiofonico ideato da Doriana Tozzi e condotto nel Ninetythree Lounge Bar sul lungomare di Margherita di Savoia.

Ospite ai microfoni del consueto “aperitivo radiofonico” del sabato pomeriggio sarà il cantautore e scrittore Leo Tenneriello che presenterà la sua più recente fatica letteraria, “Il giardino dei dispari” (edita da Il Seme Bianco), ma l’occasione sarà ghiotta anche per parlare del suo lungo percorso musicale che recentemente lo ha portato anche a calcare il palco di Sanremo Rock.

“Con Giulia è finita. In un lucido delirio d’amore, Aldo cerca le ragioni di questa fine. Consulta, in ventiquattr’ore, il suo archivio di ricordi. La memoria mette in ordine sparso eventi, emozioni e fallimenti per arrivare là dove il filo del loro discorso si è spezzato, per cercare di riannodarne la storia.

Ma l’amore è straccione, figlio di povertà, affamato della fame futura. È parlarsi, dirsi le cose senza mai arrivare a un punto. Una collana di parole che gli amanti non vorrebbero annodare mai”.

Leo Tenneriello è un cantautore e uno scrittore pugliese. Ha già pubblicato “Individuo, massa e potere” (1992), “Metamorfosi e fuga” (2009), “Sorella noia fratello nulla” (2013), “In amore siamo cose” (2015), “La bellezza del caos” (2017). Come cantautore ha invece all’attivo ben sei album e nel 2013 ha ricevuto il Premio Speciale della Giuria Franz Kafka Italia per il cd “Leo T. Kafka”. Inoltre, recensisce libri nella sua rubrica settimanale L’Imbrattacarte sul quotidiano Taranto Buonasera.

La puntata dal vivo si terrà sabato 18 giugno a partire dalle ore 18,00. Durante la settimana sarà poi trasmessa sulle frequenze di Radio Contatto e Radio LivEvent.

