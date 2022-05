Su Sky grande appuntamento con il padel, per seguire il torneo maschile e femminile di Bruxelles, quinta tappa del “World Padel Tour 2022”, in corso di svolgimento nella città belga, che ospita per la prima volta un evento del circuito professionistico.

In diretta su Sky Sport Action e in streaming su NOW, le giornate conclusive del Bruxelles Padel Open 2022, da domani, venerdì 6, a domenica 8 maggio, dai quarti di finale alle finali di domenica.

In campo diversi tra i migliori interpreti di questa spettacolare disciplina sportiva, con il primo appuntamento fissato per domani, a partire dalle ore 10, con i match validi per i quarti di finale maschili e femminili.

Sabato le semifinali maschili e femminili, alle 10 e alle 17, e in chiusura, domenica, le due finali che assegneranno il titolo di questa edizione, alle 10 quella femminile, alle 12 quella maschile.

Alla telecronaca si alterneranno Alessandro Lupi, Gianluigi Bagnulo, Gaia Brunelli e Stefano De Grandis, al commento Saverio Palmieri, Emiliano Siciliani e Nicolò Cotto.

Le finali di domenica con la coppia Lupi-Palmieri.

PADEL – “World Padel Tour 2022”:

in diretta: BRUXELLES PADEL OPEN 2022

Venerdì 6 maggio

ore 10 Quarti di finale maschili e femminili Sky Sport Action e in streaming su NOW

ore 17 Quarti di finale maschili e femminili Sky Sport Action e in streaming su NOW

Sabato 7 maggio

ore 10 Semifinali maschili e femminili Sky Sport Tennis e in streaming su NOW

ore 17 Semifinali maschili e femminili Sky Sport Tennis e in streaming su NOW

Domenica 8 maggio

ore 10 Finale femminile Sky Sport Action e in streaming su NOW

ore 12 Finale maschile Sky Sport Action e in streaming su NOW

Altri articoli di Sport su Dietro la Notizia