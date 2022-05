Drusilla Foer, ospite come tutte le settimane di “Facciamo finta che”, il programma di Maurizio Costanzo e Carlotta Quadri in onda su R101, riguardo la Giornata internazionale contro la omo-lesbo-bi-transfobia, ha commentato:

“La riflessione che mi viene da fare oggi, e che è abbastanza tranquillizzante, è questa: voi sapete quanto per me questo sia un tema centrale, bisogna seguitare a parlarne finché non sarà più necessario parlarne, finché tutto diventerà molto naturale, ma io in questi giorni mi sono resa conto che in realtà il popolo italiano su questi temi è molto più aperto, molto più libero di certi vertici politici o certe maestranze politiche che mettono il cappello su questo tema o per promuoversi o per opporsi. In realtà io in giro vedo tanta tranquillità.

Nei ragazzi il tema della fluidità è stato assunto, ma soprattutto le mie adorate vecchine della Coop sono tranquille, non gliene frega nulla di niente, tutti baciano chi vogliono.

Stiamo insieme, semplicemente stiamo insieme, ci si diverte anche di più.

Io direi stiamo insieme, passeggiamo a braccetto per la vita, magari io noto un lampione che mi fa sognare e la persona accanto a me nota una motocicletta roboante”.

