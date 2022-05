Grande successo per il primo concerto di Sound Underground, il progetto di Atm in collaborazione con Open Stage, che ha l’obiettivo di offrire spazi definiti per dare la possibilità a tutti di esprimere la propria arte e far vivere la metropolitana come luogo di opportunità, intrattenimento e incontro.

Cinque gli artisti emergenti che si sono esibiti oggi pomeriggio a Garibaldi M2: Emit, finalista di Musicultura 2022; Cance, vincitrice del festival “Musica contro le mafie”; Ode, una giovane band milanese; Marchettini, cantante pop che ha già pubblicato un suo album; Ivan Kp, busker che si sta facendo strada in tutta Italia e non solo.

Si ricorda che chiunque può suonare prenotandosi tramite l’app Open Stage. Gli slot disponibili vanno dalle 15 alle 17 e dalle 19 alle 21; i concerti si svolgono tutti i giorni nelle stazioni di Garibaldi e Loreto M2 nell’area interna ai tornelli.

