A fine maggio, Cambi Casa d’Aste presenta nella sua sede milanese in via San Marco 22, quattro ricchi appuntamenti dedicati agli amanti del lusso e alle arti tradizionali del collezionismo.

Si comincia martedì 24 maggio con Fine and Coral Jewels:

il Dipartimento di Gioielli e Preziosi presenta un catalogo di oltre 400 lotti tra monili e pietre preziose.

“Lo stile Art Deco – commenta Titti Curzio, specialista del Dipartimento di Gioielli e Preziosi – dà lezioni di geometrie armoniche con spille, girocolli e bracciali cui si ispirano comunque anche i gioielli moderni e contemporanei che vengono disegnati con proporzioni diverse, diventando così più portabili, giocando comunque con il colore che li rende speciali e dunque significativi”.

Esempio di questo stile sono i raffinati bracciali con rubini Burma e diamanti (Stima 12.000 – 16.000 €), con zaffiri Sri Lanza e diamanti (Stima 15.000 – 20.000 €), e con diamanti e smeraldi (Stima 30.000 – 40.000 €). Da segnalare due splendide collane rivière: una con diamanti taglio brillante ct 27,50 (Stima 40.000 – 60.000 €) e l’altra con diamanti taglio brillante e diamanti taglio scudo ct 46,00 (Stima 80.000 – 100.000 €).

Top lot assoluto il Diamante taglio brillante ct 6.58 (Stima: 120.000 – 150.000 €).

L’asta si svolgerà in due tornate, alle ore 14.00 e alle ore 15.30. Alle ore 11.00 dello stesso giorno verrà battuta la seconda tornata di Gioielli Contemporanei la cui prima parte si era tenuta a marzo 2022.

Da venerdì 20 a lunedì 23 maggio è prevista l’esposizione al pubblico dalle ore 10.00 alle ore 18.00.

Per gli amanti del collezionismo più tradizionale, mercoledì 25 maggio la maison propone un appuntamento dedicato alla Numismatica, con un catalogo di oltre 500 lotti caratterizzato da molte monete d’oro e in argento italiane e non solo. Un’asta anche ricca di multipli dai prezzi più accessibili, che mostrano l’interesse del dipartimento ad aprirsi a nuove tipologie di collezionisti.

Tra tutte spiccano senz’altro la moneta risalente al periodo dei Dogi Biennali della Repubblica di Genova (Stima 1.500 – 1.800 €), la franga albanese raffigurante il presidente Ahmed Zogu (Stima 3.000 – 3.500 €), la medaglia dello Stato Pontificio raffigurante Papa Pio IX (Stima 2.500 – 3.500 €) e la moneta da 5 Lire raffigurante Vittorio Emanuele III di Savoia (Stima 7.000 – 8.000 €). Tra i top lot vale la pena citare la moneta raffigurante il “Re soldato” ma questa volta da 100 Lire (Stima 10.00 – 12.000 €).

L’asta si svolgerà in doppia tornata, una alle ore 10.00 e l’altra alle ore 15.00.

L’indomani, giovedì 26 maggio, con un catalogo di 340 lotti, toccherà a Filatelia e Storia Postale. L’asta si compone di un nucleo di comunicazioni postali via terra e via aerea, dal XIX al XX secolo, che raccontano la storia del nostro paese. Di particolare interesse la busta da New York per Roma del 18 ottobre 1932 imbarcata sul piroscafo Rex, nel corso del suo primo viaggio di ritorno da New York (Stima 80 – 100 €) oppure l’aerogramma del 1933 affrancato dalla crociera Balbo recante la firma del tenente Stefano Cagna, medaglia d’oro al valore aeronautico per l’assistenza ai sopravvissuti al disastro del Dirigibile Italia di Umberto Nobile (Stima 300 – 350 €). Top lot assoluto è la serie di quattro valori “Milizia”, stampata per le colonie italiane (Stima 15.000 – 18.000 €).

L’asta si svolgerà alle ore 15.00. I lotti saranno visibili da lunedì 23 a giovedì 26 maggio, dalle ore 10.00 alle ore 18.00 previo appuntamento scrivendo a filatelia@cambiaste.com.

Venerdì 27 maggio sarà infine la volta di Orologi da Polso e da Tasca. Il dipartimento omonimo, dopo il Rolex Oyster Superlative Chronometer Cosmograph venduto a 90.000 € (top lot del dipartimento per il 2021) presenta il primo appuntamento live dell’anno.

Tra i grandi nomi dell’industria orologiera spiccano senz’altro Rolex con un Raro Cosmograph Daytona ref 6263 in acciaio (Stima 35.000 – 50.000 €), Audermas Piguet con un esemplare di Offshore ref 25721ST “The Beast” seriale D in acciaio (Stima 30.000 – 40.000 €) e un Royal Oak Dual Time “Yung Hsin” in Oro bianco 18k limitato a 25 esemplari (Stima 90.000 – 120.000 €), un Lange 1 ref 191.028 in oro bianco di Lange & Sohne (Stima 40.000 – 60.000 €) e l’Aquanaut ref 5167 in acciaio di Patek Philippe (Stima 50.000 – 70.000). Ed è proprio di Patek Philippe il top lot assoluto dell’asta: un Nautilus 5711 con quadrante bianco in acciaio (Stima 100.000 -150.000).

