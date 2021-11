Mobrici: anche le scimmie vanno in tour 2022

Partirà venerdì 11 marzo 2022 la nuova avventura live di Mobrici. A pochi giorni dall’uscita del suo primo album da solista, il cantautore annuncia oggi le prime date del ANCHE LE SCIMMIE VANNO IN TOUR 2022, previste per la primavera 2022. Quindici show prodotti e distribuiti da Vivo Concerti che lo porteranno ad esibirsi in tutta Italia.

ANCHE LE SCIMMIE VANNO IN TOUR 2022

ANCHE LE SCIMMIE VANNO IN TOUR 2022 partirà quindi da Torino (Hiroshima Mon Amour, 11 marzo 2022), toccando poi Milano (Santeria Toscana 31, 15 marzo 2022), Brescia (Latteria Molloy, 18 marzo 2022), Parma (Campus Industry Music, 19 marzo), Roncade (TV) (New Age, 25 marzo 2022), Bologna (Locomotiv, 30 marzo 2022), Livorno (The Cage, 1 aprile), Firenze (Viper, 2 aprile), Senigallia (Mamamia, 6 aprile), Modugno (BA) (Demodè, 8 aprile), Taranto (Spazioporto, 9 aprile 2022), Rende (CS) (Mood Social Club, 10 aprile), Palermo (I Candelai, 15 aprile), Catania (Ma, 16 aprile 2022) e Roma (Largo Venue, 22 aprile).

Mobrici biografia

Matteo Mobrici è un cantautore e vive a Milano. Nato batterista passa ben presto a scrivere canzoni con una chitarra in mano all’età di 14 anni. È stato il frontman della band Canova, realtà di culto del panorama indie pop italiano, scioltasi nel 2020. Da sempre spirito libero, autoironico ed inguaribile romantico, sensibile ai temi ecologisti, Mobrici è un multiforme cantautore sempre in bilico tra canzone d’autore e pop. Le sue sono storie minime per amori grandi, senza fronzoli e tanto suggestive, così autobiografiche da essere di tutti.

I biglietti per le date annunciate oggi sono disponibili online giovedì 25 novembre alle ore 15:00

e nei punti vendita autorizzati martedì 30 novembre alle ore 15:00.

CALENDARIO TOUR

Venerdì 11 Marzo 2022 | TORINO @Hiroshima Mon Amour

Martedì 15 Marzo 2022 | MILANO @Santeria Toscana 31

Venerdì 18 Marzo 2022 | BRESCIA @Latteria Molloy

Sabato 19 Marzo 2022 | PARMA @Campus Industry Music

Venerdì 25 Marzo 2022 | RONCADE (TV) @New Age

Mercoledì 30 Marzo 2022 | BOLOGNA @Locomotiv

Venerdì 1 Aprile 2022 | LIVORNO @The Cage

Sabato 2 Aprile 2022 | FIRENZE @Viper

Mercoledì 6 Aprile 2022 | SENIGALLIA (AN) @Mamamia

Venerdì 8 Aprile 2022 | MODUGNO (BA) @Demodè

Sabato 9 Aprile 2022 | TARANTO @Spazioporto

Domenica 10 Aprile 2022 | RENDE (CS) @Mood Social Club

Venerdì 15 Aprile 2022 | PALERMO @I Candelai

Sabato 16 Aprile 2022 | CATANIA @Ma

Venerdì 22 Aprile 2022 | ROMA @Largo Venue

Altri articoli di Musica su Dietro la Notizia