Primo EP per Kyni

Dal 29 gennaio è disponibile su tutte le piattaforme di streaming “KYNI” (Flus Music), il primo EP di NICO KYNI.

“KYNI”: questo è il titolo dell’EP di debutto di NICO KYNI, un lavoro discografico che contiene sette tracce e tre featuring. Il progetto è denso di emozioni e frammenti di riflessioni personali che l’artista traspone in questi sette brani, alcuni più chill e onirici, altri più dinamici e movimentati.

Spiega Nico Kyni a proposito del nuovo EP: «Ho voluto intitolare l’EP “Kyni” perché quello che c’è all’interno di questo progetto è tutto il mio mondo, il mio modo di essere e le mie aspirazioni. Non potevo scegliere titolo migliore, nella sua semplicità racchiude tutto il significato che volevo avesse. This is my soul, this is my world. Godetevi il viaggio».

Di seguito la tracklist di “Kyni”: “Inverno”, “Qui con me”, “Sorry” feat. Nathan, “You Know” feat. Martina May, “Fame” feat. William Richback, “Rampampam”, “No Love”.

Ascolta qui l’ep “KYNI”.

Biografia

Nico Kyni nasce a Bologna il 21/04/1992,dove cresce a contatto con la musica, grazie al padre (musicista e autore) e alla sorella (ballerina), ma è guardando Michael Jackson che capisce come fondere alla perfezione musica e danza. Kyni comincia a scrivere all’età di 13 anni, ma la vera presa di coscienza avviene verso i 17, quando comincia a capire quale sia il sound che più gli appartiene. R&B e trapsoul si fondono per creare un mix perfetto, nuovo per il panorama italiano, ma che oggi più che mai sembra essere pronto a questa nuova forma di espressione musicale. A gennaio 2020 entra a far parte di Flus Music – di cui fa parte anche Ghile, ottimo liricista e amico oltre che collega – continuando il suo percorso affiancato da Biggie e Luam (che hanno creduto in lui sin dall’inizio), le figure mancanti sino ad ora per la sua crescita musicale e professionale.

L’EP d’esordio di Nico Kyni dal titolo “KYNI” (Flus Music) è disponibile in digitale dal 29 gennaio 2021. Il brano “Qui con me” – estratto dal nuovo EP – è disponibile in radio dal 5 febbraio.