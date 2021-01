Le mostre in questi lunghi mesi di lockdown non si possono vedere, ma intanto possono essere raccontate. Dal 23 novembre Casa Testori ha lanciato una proposta nuova: ogni lunedì alle 21,15, in diretta facebook, abbiamo dato la parola a curatori e artisti. Un modo per vivere le mostre, nell’attesa, speriamo breve, di poterle vivere. Nelle nove puntate trasmesse abbiamo “visitato” già 15 mostre grazie al racconto di oltre 40 ospiti.

I Lunedì di Casa Testori, prevedono anche una “perla” conclusiva: ogni settimana Federica Fracassi legge l’incipit di un libro di Giovanni Testori.

Tutte le puntate si possono vedere oltre sul sito anche sul canale YouTube e sulla pagina Facebook.

PROSSIMO APPUNTAMENTO

Puntata 11, lunedì 1 febbraio ore 21.15

ore 21.15 – “Vedere” Dante con Federico Tiezzi, uno dei protagonisti del teatro italiano. Tiezzi a giugno riporterà in scena le cantiche di Dante, per i 700 anni dalla morte del poeta. Sono spettacoli nei quali la storia dell’arte e le memorie visive del regista giocano un ruolo decisivo.

– ore 21.35 – “Carla Accardi. Contesti”, la grande mostra monografica al Museo del Novecento di Milano, a sei anni dalla scomparsa dell’artista, nell’ambito del palinsesto “I talenti delle donne”, promosso dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Milano. Saranno con noi le curatrici Maria Grazia Messina e Anna Maria Montaldo, Direttrice Area Polo Arte Moderna e Contemporanea.

– ore 22.00 – Per la sezione gli Incipit di Testori, Federica Fracassi legge le prime pagine di “Erodiade”.