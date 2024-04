A Opera il Festival di cultura Hip Hop Amazing Day 2024

Torna il 31 Maggio, 1 e 2 Giugno 2024, per la prima volta a Opera (MI), il Festival di cultura Hip Hop Amazing Day 2024.

E’ l’evento più atteso, e longevo dello stivale di cultura urban e street. Per la sua 17th edizione, ancora in terra lombarda, prevede l’intervento dei migliori street artists e writers provenienti da diverse parti del mondo che si ritroveranno per realizzare delle opere su muro, per ampliare quello che, già dal 2013, è diventato un vero e proprio progetto di

rigenerazione urbana ma anche sociale.

Nel corso della tre giorni di pura creatività di strada dal respiro internazionale, la celebrazione della cultura hip hop avverrà attraverso workshop, performance e contest fra

pittura, danza, musica che si fonderanno tra loro, per dare vita ad un vero momento di confronto, di condivisione, di crescita e di scambio culturale reciproco.

Si raduneranno sotto lo stesso cielo attività di street art – writing – art performance – dance – music – contest – talk – proiezioni video in una manifestazione diffusa e inclusiva che sarà il palcoscenico privilegiato della cultura di strada, con grandi artisti internazionali visivi e tanti nomi del panorama hip hop musicale italiano, come INOKI ed ENSI che concluderanno il concerto di sabato 2 Giugno, e il tutto a titolo completamente gratuito per il pubblico anche grazie al patrocino del Comune di Opera ed il supporto degli sponsor.

