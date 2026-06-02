“Cosmico Lisa”, il nuovo singolo degli Elettrolüsc

È disponibile in radio e in digitale “COSMICO LISA”, il nuovo singolo della rock band ELETTROLÜSC (open.spotify.com/track/).

Online il videoclip del brano al seguente link www.youtube.com/watch?v=P28M1jyd8SQ&t=81s.

“COSMICO LISA”, è brano diretto ed energico, che, attraverso un sound compatto, racconta un incontro sfuggente con una donna trasformandolo in ispirazione creativa, nel tipico stile ironico e immediato del gruppo.

«Abbiamo costruito il brano su tre strofe senza ritornello – racconta Lüsc –, parte a razzo e non cala mai. Pirroz ha registrato tre chitarre esplosive che trascinano il resto del gruppo a dare il massimo. Se piace all’inizio piace fino in fondo, non c’è tempo per cambiare idea».

Nati nell’era pre-social e profondamente legati a Milano, gli Elettrolüsc sono una band dall’identità indipendente e fuori dagli schemi.

I loro testi, interamente in italiano, uniscono ironia e osservazione della realtà, mentre la musica attraversa sonorità diverse senza aderire a un genere preciso.

La formazione è composta da Lüsc (Luca Arminio) alla voce e ai testi, Pirroz (Piero Di Bello) alle chitarre e Walter Pioltello (Walter Colombo) alla batteria. Negli anni la band ha consolidato una forte dimensione live, costruendo un pubblico affezionato grazie a concerti energici e coinvolgenti.

www.instagram.com/elettrolusc.official/

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