Convenzione tessera mondodisabile.it e I Feel Dog

Lab Pet. Primo studio creativo dedicato alla personalizzazione totale per l’abbigliamento degli animali domestici pet graphic design insieme per creazioni uniche personalizzazioni solo per te, reati con amore. A mano. Made in Italy. Un cane. Uno stile. Un pezzo unico
Sconto su: Servizio Pet Graphic Design
– Sconto 35% su abbigliamento e accessori TOTALMENTE PERSONALIZZATI
– Sconto 20% su Lampade Led «Tatuaggi di luce» PERSONALIZZATE
(Promozioni non cumulabili con altre promozioni attive)
– Nessum minimo d’ordine
– Spedizione in tutta Italia a 10,00€
Informazioni 347. 32 22 520 Sito: www.ifeel.dog
mail: info@ifeel.dog Instagram e Facebook: ifeel.dog
La tessera associativa di Mondodisabile.it e Dietro la Notizia, é destinata a persone fisiche tramite App e può essere stampata dal titolare, oppure può essere richiesta ai recapiti sottostanti
Per maggiori informazioni scrivere a info@mondodisabile.it o comunicazione.dietrolanotizia@gmail.com o tramite WhatsApp al numero: 335.5756150
