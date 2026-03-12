Convenzione tessera mondodisabile.it e I Feel Dog

ifeeldog

Lab Pet. Primo studio creativo dedicato alla personalizzazione totale per l’abbigliamento degli animali domestici pet graphic design insieme per creazioni uniche personalizzazioni solo per te, reati con amore. A mano. Made in Italy. Un cane. Uno stile. Un pezzo unico

Sconto su: Servizio Pet Graphic Design

– Sconto 35% su abbigliamento e accessori TOTALMENTE PERSONALIZZATI

– Sconto 20% su Lampade Led «Tatuaggi di luce» PERSONALIZZATE

(Promozioni non cumulabili con altre promozioni attive)

– Nessum minimo d’ordine

– Spedizione in tutta Italia a 10,00€

Informazioni 347. 32 22 520 Sito: www.ifeel.dog

mail: info@ifeel.dog Instagram e Facebook: ifeel.dog

La tessera associativa di Mondodisabile.it e Dietro la Notizia, é destinata a persone fisiche tramite App e può essere stampata dal titolare, oppure può essere richiesta ai recapiti sottostanti

Per maggiori informazioni scrivere a info@mondodisabile.it o comunicazione.dietrolanotizia@gmail.com o tramite WhatsApp al numero: 335.5756150

