A50 TANGENZIALE OVEST
Per indagini geognostiche, verranno effettuate le seguenti chiusure:
- Dalle ore 22:00 di Lunedì 10 Novembre alle ore 05:00 di Venerdì 14 Novembre 2025, esclusivamente in pari orario notturno per quattro (4) notti consecutive e dalle ore 23:00 di Venerdì 14 Novembre alle ore 04:00 di Sabato 15 Novembre 2025, verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo in entrata da MI-Gallaratese (km 5+731) per carreggiata sud (direzione A1-Bologna). Contestualmente verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo in uscita per MI-Gallaratese (km 5+731) dalla medesima carreggiata sud. Il percorso alternativo prevede la deviazione del traffico sul medesimo complesso di svincolo.
- Dalle ore 03:00 alle ore 06:00 di Sabato 15 Novembre 2025, verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo in entrata da S.S.11 Novara (km 5+731) per carreggiata nord (direzione A8-Laghi). Contestualmente verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo in uscita per S.S.11 Novara (km 5+731) dalla medesima carreggiata nord. Il percorso alternativo prevede la deviazione del traffico sul medesimo complesso di svincolo.
Per lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, verranno effettuate le seguenti chiusure:
- Dalle ore 21:00 alle ore 23:00 di Martedì 11 Novembre 2025, verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo in uscita per S.S.494 MI-Lorenteggio (km 13+901) da carreggiata nord (direzione A8-Laghi). Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede la deviazione del traffico sullo stesso complesso di svincolo.
- Dalle ore 00:00 alle ore 03:00 Martedì 11 Novembre 2025, verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo in uscita per S.S.412 Val Tidone (km 26+249) direzione Pavia/Opera da carreggiata sud (direzione A1-Bologna). Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede la deviazione del traffico sullo stesso complesso di svincolo.
- Dalle ore 02:00 alle ore 05:00 Martedì 11 Novembre 2025, verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo in uscita per S.S.494 MI-Lorenteggio (km 13+901) da carreggiata sud (direzione A1-Bologna). Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede la deviazione del traffico sullo stesso complesso di svincolo. Contestualmente verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo in entrata da MI-Lorenteggio (km 13+901) per la medesima carreggiata sud. Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede la deviazione del traffico sullo stesso complesso di svincolo.
Per lavori di manutenzione segnaletica orizzontale, verranno effettuate le seguenti chiusure:
- Dalle ore 22:00 di Martedì 11 Novembre alle ore 05:00 di Mercoledì 12 Novembre 2025, verranno chiusi al traffico i rami di svincolo dell’Interconnessione A50-A7 (km 20+366) in uscita per Milano e Genova da carreggiata sud (direzione A1-Bologna). Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede la deviazione del traffico allo svincolo S.S.35 Mi-Ticinese (km 21+386) per la successiva uscita da carreggiata nord.
- Dalle ore 01:00 alle ore 05:00 di Mercoledì 12 Novembre 2025, verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo dell’Interconnessione A50-A7 (km 20+366) in entrata da Milano per carreggiata sud (direzione A1-Bologna). Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede la deviazione del traffico allo svincolo S.S.494 MI-Lorenteggio/Vigevano (km 13+901) per il successivo ingresso in carreggiata sud.
Per lavori di manutenzione dei giunti di pavimentazione, verranno effettuate le seguenti chiusure:
- Dalle ore 22:00 di Martedì 11 Novembre alle ore 05:00 di Mercoledì 12 Novembre 2025, verranno chiusi al traffico i rami di svincolo in uscita per Cusago/MI-Baggio (km 10+580) da carreggiata sud (direzione A8-Laghi). Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede la deviazione del traffico allo svincolo S.S.494 MI-Lorenteggio/Vigevano per la successiva uscita da carreggiata nord.
- Dalle ore 22:00 di Giovedì 13 Novembre alle ore 05:00 di Venerdì 14 Novembre 2025, verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo in entrata da S.P.35 MI-Ticinese (km 21+386) per carreggiata nord (direzione A8-Laghi). Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede la deviazione del traffico in viabilità ordinaria allo svincolo Rozzano/Quinto De’ Stampi (km 23+820).
A51 TANGENZIALE EST
Per lavori di realizzazione della nuova zona di scambio della carreggiata sud tra l’ingresso dallo svincolo MI-Forlanini e la nuova uscita di MI-Mecenate in previsione dell’evento Olimpico Milano-Cortina 2026, verranno effettuate le seguenti chiusure:
- Dalle ore 22:00 di Lunedì 10 Novembre alle ore 05:00 di Martedì 11 Novembre, dalle ore 22:00 di Mercoledì 12 Novembre alle ore 05:00 di Venerdì 14 Novembre 2025, esclusivamente in pari orario notturno per due (2) notti consecutive e dalle ore 23:00 di Venerdì 14 Novembre alle ore 06:00 di Sabato 15 Novembre 2025, verrà chiusa al traffico la carreggiata sud (direzione A1-Bologna) nella tratta compresa tra lo svincolo di MI-V.le Forlanini/Linate (km 4+473) e lo svincolo MI-Mecenate (km 2+594), rami di svincolo interclusi compresi. Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede l’indirizzamento del traffico in viabilità ordinaria per il successivo ingresso in Tangenziale allo svincolo di MI-Mecenate (km 2+594).
- Dalle ore 22:00 di Martedì 11 Novembre alle ore 05:00 di Mercoledì 12 Novembre 2025, verrà chiusa al traffico la carreggiata sud (direzione A1-Bologna) nella tratta compresa tra lo svincolo MI-V.le Forlanini/Linate (km 4+473) e lo svincolo S.S. 415 Paullese/MI-Santa Giulia (km 1+370), rami di svincolo interclusi compresi. Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede l’indirizzamento del traffico in viabilità ordinaria per il successivo ingresso sull’Autostrada A1 attraverso il Raccordo Autostrada del Sole.Contestualmente verranno chiusi al traffico i rami di svincolo entrata da MI-Mecenate (km 2+594) per entrambe le carreggiate nord (direzione A4-Usmate) e sud (direzione A1-Bologna). I percorsi alternativi, indicati in loco, prevedono l’indirizzamento del traffico sul medesimo complesso di svincolo.
Per lavori di ispezioni manufatti, verranno effettuate le seguenti chiusure:
- Dalle ore 23:00 di Martedì 11 Novembre alle ore 05:00 di Mercoledì 12 Novembre 2025, verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo in uscita per Cologno Monzese Est (km 14+525) da carreggiata nord (direzione A4-Usmate). Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede la deviazione del traffico allo svincolo di Cernusco Sul Naviglio (km 15+760) per la successiva uscita da carreggiata sud.
- Dalle ore 00:00 alle ore 05:00 di Giovedì 13 Novembre 2025, verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo in uscita per Cologno Monzese Est (km 14+525) da carreggiata sud (direzione A1-Bologna). Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede la deviazione del traffico al successivo svincolo di Cologno Monzese Ovest (km 12+298). Contestualmente verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo in entrata da Cologno Monzese Est (km 14+525) per la medesima carreggiata sud. Il percorso alternativo prevede la deviazione del traffico sul medesimo complesso di svincolo (entrata da Bettolino Freddo).
A52 TANGENZIALE NORD
Per lavori di verniciatura manufatti, verranno effettuate le seguenti chiusure:
- Dalle ore 22:00 di Lunedì 10 Novembre alle ore 05:00 di Venerdì 14 Novembre 2025, esclusivamente in pari orario notturno per quattro (4) notti consecutive e dalle ore 23:00 di Venerdì 14 Novembre alle ore 05:00 di Sabato 15 Novembre 2025, la chiusura al traffico del ramo di svincolo in uscita per A4 Venezia (km 3+630) da carreggiata nord (direzione A50-A8-Rho). Il percorso alternativo prevede la deviazione del traffico allo svincolo Monza Centro (km 5+281) per la successiva uscita da carreggiata sud. Contestualmente verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo in entrata da Sesto S. Giovanni Viale Italia (Km 3+012) per la medesima carreggiata nord. Il percorso alternativo prevede la deviazione del traffico in viabilità ordinaria per il successivo ingresso in Tangenziale allo svincolo Monza Centro (km 5+281). Nell’ambito delle medesime lavorazioni resterà preclusa al traffico la pista riservata al transito dei trasporti eccezionali.
Per lavori di manutenzione di competenza di Autostrade per l’Italia, verranno effettuate le seguenti chiusure:
- Dalle ore 22:00 di Mercoledì 12 Novembre alle ore 05:00 di Giovedì 13 Novembre 2025, verranno chiusi al traffico i rami di svincolo in entrata da Monza Sant’Alessandro (Km 4+500) per carreggiata sud (direzione A1-Bologna) e A4 Torino. Contestualmente verranno chiusi al traffico i rami di svincolo in uscita per A4 Torino e Monza Sant’Alessandro (Km 4+500) da carreggiata nord (direzione A8-A50-Rho). Il percorso alternativo prevede l’indirizzamento del traffico allo svincolo Monza Centro/via Borgazzi (Km 5+281);
A53 RACCORDO PV-BEREGUARDO
Per lavori di ispezione manufatti, verranno effettuate le seguenti chiusure:
- Dalle ore 22:00 Lunedì 10 Novembre alle ore 06:00 di Martedì 11 Novembre 2025, verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo dell’Interconnessione A54-53 (km 5+266) in uscita per A7-Bereguardo da carreggiata nord (direzione Milano). Il percorso alternativo prevede la deviazione del traffico allo svincolo di Istituti Universitari (km 6+138) per il successivo ingresso sul Raccordo da carreggiata sud.
A54 TANGENZIALE OVEST DI PAVIA
Per lavori di ispezione manufatti, verranno effettuate le seguenti chiusure:
- Dalle ore 22:00 Lunedì 10 Novembre alle ore 05:00 di Martedì 11 Novembre 2025, verrà chiusa al traffico la carreggiata nord (direzione A7-Bereguardo) nel tratto compreso tra lo svincolo di Villaggio dei pioppi (km 4+819) e lo svincolo di Bereguardo (km 0+592), rami di svincolo interclusi compresi. Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede la deviazione del traffico in viabilità ordinaria.
