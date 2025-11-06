Kylie Minogue annuncia “Kylie Christmas (fully wrapped)”

Il conto alla rovescia è iniziato… un Natale in pieno stile Kylie si avvicina…

Kylie ha annunciato oggi che “Kylie Christmas (Fully Wrapped)” uscirà il 5 dicembre per Warner Records – disponibile già in pre-order, pre-ordina qui.

“Kylie Christmas (Fully Wrapped)” è l’album speciale per il decimo anniversario di Kylie Christmas: una scintillante raccolta di brani natalizi senza tempo e luccicanti che catturano il calore, il divertimento e il glamour delle feste in vero stile Kylie.

L’album riunisce il meglio di Kylie Christmas, tra cui l’iconica “Santa Baby”, il classico “It’s The Most Wonderful Time of the Year” e gli originali preferiti dai fan “At Christmas” e “100 Degrees”. Per l’edizione 2025 Kylie ha anche registrato quattro nuovi brani: “Hot In December”, “This Time Of Year”, “Office Party” e l’originale Amazon Music “XMAS”.

“XMAS” è disponibile oggi, un Amazon Music Original. Pronunciato X-M-A-S, il brano è un allegro brano da festa, destinato a diventare subito un must natalizio: ascoltalo qui. Il brano sarà disponibile in digitale esclusivamente su Amazon Music, oltre che su CD, vinile dorato da 7 pollici e vinile zoetrope da 12 pollici, disponibili per il preordine su Amazon e tramite lo store ufficiale di Kylie.

Kylie ha dichiarato

“Riscoprire Kylie Christmas dieci anni dopo è stato divertentissimo. Fully Wrapped mi ha dato la possibilità di scrivere e registrare quattro nuove canzoni e aggiungere un tocco di brillantezza in più: non vedo l’ora che tutti alzino il volume sul nuovo singolo, ‘XMAS’!“

L’album, Kylie Christmas (Fully Wrapped), è disponibile ora in preordine e sarà pubblicato in vari formati, tra cui vinili in edizione limitata nei colori candy cane, rosso trasparente, rosa e marmo bianco; il vinile dell’album, esclusivo per Amazon, è verde trasparente.

