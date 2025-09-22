Un autunno ricco di film e cultura al Wanted Clan

Al via la programmazione autunnale della sala del Wanted Clan di Via Tertulliano 38 a Milano.

I prossimi mesi vedranno un folto programma pensato per i cinefili milanesi e arricchito dal 35 mm Film Festival, che si terrà interamente nel teatro, e dalle proiezioni di video-danza ospitate in collaborazione con Cro.Me., DanceHaus+ e Lost Movement.

Fino al 5 ottobre il Teatro Tertulliano ospita la rassegna cinematografica Un clan da Leoni : si accende il proiettore sui film più potenti e coraggiosi passati dalla Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia distribuiti da Wanted Cinema.

Fra di essi Mistress Dispeller di Elisabeth Lo, che verrà proiettato sabato 4 ottobre in anteprima nazionale.

Il programma

Sabato 20 settembre ore 19.00 – L’uomo che vendette la sua pelle di Kaouther Ben Hania

Domenica 21 settembre ore 19.00 – Sulla Infinitezza di Roy Andersson

Leone d’argento per la miglior regia Venezia 2019

Sabato 04 ottobre – Mistress Dispeller di Elizabeth Lo

Presentato a Orizzonti 2024

Domenica 05 ottobre – Vera di Tizza Covi e Rainer Frimmel

Miglior regia e interpretazione femminile a Orizzonti 2022

Tessera €5; biglietto €6,50

Biglietti disponibili https://www.mailticket.it/manifestazione/4J40/wanted-clan-20242025

L’accesso al Wanted Clan è riservato ai soci.

Per informazioni sul tesseramento visitare la pagina https://www.wantedcinema.eu/it/wanted-clan

