MUSICA

Margherita Principi, oggi il nuovo singolo “One Shot”

A poche settimane dall’uscita del brano “Il mio posto nel mondo”, MARGHERITA PRINCIPI pubblica mercoledì 17 settembre il nuovo singolo “One Shot” (distribuito da Sony Music Italy), disponibile in presave.

Un brano diretto, in cui MARGHERITA PRINCIPI racconta la storia di una ragazza che non riesce più a riconoscersi, come se fosse intrappolata in una versione di sé che non sente sua; questa sensazione la tiene bloccata e distante, mentre dentro di lei cresce il desiderio di reagire e cambiare le cose. La mancanza di forza, però, la lascia ferma nella sua sofferenza.

One Shot arriva a poche settimane di distanza dalla pubblicazione di Il mio posto nel mondo e “Scheletro”. Margherita ha la capacità di raccontarsi con sincerità, il suo linguaggio rimane intimo e autentico, ma allo stesso tempo comprensibile a chiunque la ascolti. Questa combinazione rende i suoi pensieri vicini e universali: ciò che è personale diventa uno specchio condiviso in cui ognuno può riconoscersi.

Spotify: https://open.spotify.com/intl-it/artist/margheritaprincipi

Instagram: https://www.instagram.com/margheritaprincipi/

Youtube: https://www.youtube.com/@margheritaprincipi

Articoli

