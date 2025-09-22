Luciano Ligabue: la grande festa prosegue l’anno prossimo

Dopo il successo de “LA NOTTE DI CERTE NOTTI” di LUCIANO LIGABUE a Campovolo (RCF Arena di Reggio Emilia) e alla Reggia di Caserta, le grandi feste proseguono nel 2026!

Il 17 giugno Luciano Ligabue arriverà per la prima volta all’Allianz Stadium di TORINO con “CERTE NOTTI A TORINO”, un nuovo appuntamento che non sarà solo un concerto ma un’imperdibile experience nel mondo del Liga per celebrare ancora una volta i 30 anni di “Certe notti” e dell’album “Buon Compleanno Elvis”, che nel 1995 hanno segnato uno dei momenti più importanti della sua carriera, e i 20 anni dal primo Campovolo.

I biglietti per “CERTE NOTTI A TORINO” saranno disponibili dalle ore 18.00 di mercoledì 24 settembre su Ticketone e punti vendita abituali.

Per gli iscritti al BarMario i biglietti sono disponibili da oggi, lunedì 22 settembre.

Per info: friendsandpartners.it / ligabue.com /barmario .

L’evento di Torino si aggiunge a “CERTE NOTTI A ROMA”, il 12 giugno 2026 allo Stadio Olimpico di ROMA, e “CERTE NOTTI A MILANO”, il 20 giugno 2026 (a un anno esatto da Campovolo 2025) allo Stadio San Siro di MILANO (SOLD OUT).

Dal 1° maggio 2026 Ligabue farà il giro dell’Europa con “CERTE NOTTI IN EUROPA”, un tour che partirà da Barcellona e farà tappa a Madrid, Parigi, Londra, Utrecht, Bruxelles, Lussemburgo e Zurigo.

Queste le date di “CERTE NOTTI IN EUROPA”:

1° maggio | Barcellona – Razzmatazz

2 maggio | Madrid – Sala Riviera

8 maggio | Parigi – Olympia

9 maggio | Londra – 02 SHEPHERD’S BUSH

11 maggio | Utrecht – Tivolivredenburg Ronda

12 maggio | Bruxelles – Cirque Royal

14 maggio | Lussemburgo – Rockhal

16 maggio | Zurigo – The Hall

