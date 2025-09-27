9.3 C
Il Corpo musicale Santa Cecilia tra le bande che sfileranno a Milano

Il Corpo musicale Santa Cecilia di Novate è stato scelto insieme ad altre 8 bande per la manifestazione Bande in Festival, organizzata dal Conservatorio e da A.N.B.I.M.A. Milano

Parteciperanno le seguenti bande con ritrovo al Duomo di Milano

• “Banda de Cernusc” Corpo Musicale e Majorettes di Cernusco sul Naviglio
• Complesso Bandistico La Filarmonica di Abbiategrasso APS
• Corpo Musicale “Giuseppe Verdi” APS di Cerro al Lambro
• Corpo Musicale “Vincenzo Bellini” APS di Cesate
• Corpo Musicale “Santa Cecilia” di Novate Milanese.
• Corpo Musicale “Santa Cecilia -1900” APS di Palazzolo Milanese
• Corpo Bandistico di Rosate APS
• Corpo Musicale di Rozzano
• Corpo Musicale “San Filippo Neri” di Villa Cortese

Proseguiranno poi la sfilata alternando tra loro le esibizioni, lungo Corso Vittorio Emanuele sino a Piazza San Babila, poi  Oltrepassato il semaforo di via Mascagni incrocio con Via Visconti di Modrone, le bande si reinquadrano sul marciapiede e sfileranno fino a via Conservatorio, sempre su indicazione dei responsabili, una per volta le bande  attraverseranno via Mascagni, per immettersi, in via Conservatorio.

La sfilata terminerà davanti al Conservatorio, tutte le bande si posizioneranno nella piazza della Basilica di Santa Maria della Passione (in via Conservatorio)

La Manifestazione terminerà con l’esecuzione a Bande congiunte dell’Inno di Mameli

