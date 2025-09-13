Festival Sudamericana 2025 – San Ginesio (MC)

Il Festival Sudamericana si rinnova ancora una volta e presenta al suo pubblico e a quello che lo seguirà, la tredicesima edizione, 2025, ricca sempre più d’arte, passioni e sentimenti.

La manifestazione nata sul filo ispiratore della cultura del tango nell’Agosto del 2013 a San Ginesio (MC), nel corso degli anni si è posta obiettivi sempre alti e di ricerca della qualità umana ed artistica fino a diventare solo online – social e prendere così la via dello studio e della scelta dei più interessanti e talentuosi artisti latinoamericani – sudamericani e non solo appartenenti al mondo culturale della poesia, della letteratura, della musica, della danza, del teatro e dell’arte.

Tutto ciò è stato ed è oggi ancora possibile attraverso l’incessante e resiliente lavoro dell’Associazione Culturale “San Ginesio” e del Centro di Lettura “Arturo Piatti” (Provincia di Macerata). È grazie infatti a loro che l’evento, dedicato al mondo latino, ha visto nel corso del tempo il presentarsi anche di importanti occasioni di gemellaggio.

A tal ultimo proposito, i Partners per l’edizione 2025 sono: Associazione Culturale Terra dell’Arte – Museo M.I.D.A.C. (Belforte del Chienti – MC – Italia), F.O.R.A.R.T. fe (Macerata – Italia), Festival Internacional de poesía En el Lugar de los Escudos (Città del Messico – Messico), Centro Cultural Tina Modotti (Torino – Buenos Aires – Italia – Argentina – Cuba), Revista Digital Literaria El Gato Negro (Madrid – Spagna), Premio Internazionale “Luigi Vanvitelli” (Caserta – Italia) e Bromuro studio / gallery (Santa Rosa – La Pampa – Argentina).

Il Festival sarà visibile come sempre sulla pagina Facebook dedicata: https://www.facebook.com/sudamericanafestival/

dal 6 agosto 2025 al 7 gennaio 2026.

Di seguito l’elenco degli ospiti del Festival, con i loro rispettivi contributi artistici:

Cuarto Fractal (danza – videodanza), Orquesta La Juan D’Arienzo (musica), Cuarteto Pichuco (musica), Compagnie Tango Unione (danza – teatro), Tango en Trío (musica), Miguel Angel Acosta (musica), Nicole Johänntgen (musica), Ángela González (arte), Graciano 4 Cuarteto (musica), Fernando Rodríguez Rojero e Compañía Ensamble-teatro (teatro), Simone Marini (musica), Ulises Paniagua Olivares (poesia – arte visuale), Johanna Carvajal Arboleda (poesia), Los Guapos del Tango (danza), Miguel Bolaños – Ki Danza – Compañía de Danza Contemporanea – Álvaro Mata Guillé – VV.AA. (danza – teatro – poesia), Alejandro Cortés González (poesia – recital), Kari Krenn (poesia), Mauricio Vélez Mejía (poesia), Kardo Kosta (arte), Jehannie Cardoso Leyva (arte), Angel Luís Galzerano (musica), Orquesta Típica Misteriosa Buenos Aires (musica), Os Ciclomáticos Companhia de Teatro (teatro).

