Domenica 12 ottobre cerimonia in ricordo di Sante Zennaro

Domenica 12 ottobre 2025 l’Amministrazione comunale ricorderà con una cerimonia solenne l’eroe rhodense Sante Zennaro, il giovane operaio, Medaglia d’oro al Valore civile, che il 10 ottobre 1956 sacrificò la sua vita per salvare quelle dei 94 piccoli alunni e di tre maestre della scuola elementare del paese, ostaggio dei fratelli Arturo ed Egidio Santato.

Saranno presenti alla cerimonia il Sindaco di Rho, Andrea Orlandi, le autorità civili, militari e religiose di Rho e alcuni dei bambini di allora, presenti il giorno del sequestro. Tra questi Renata De Angeli, che ogni anno dedica passione e tempo per la cerimonia e per trasmettere la memoria dell’eroe che le salvò la vita.

In questo 69esimo anniversario da quel terribile sequestro, il ritrovo è previsto alle ore 10.15 al Cimitero di Rho, in corso Europa 200, dove si trova la tomba del giovane, allora 23enne, immigrato a Rho dal Polesine con la famiglia. Verrà deposta una corona al suono del Silenzio. Alle ore 11.00 verrà celebrata una santa messa nella Chiesa di San Maurizio a Terrazzano. Al termine, si raggiungerà la ex Scuola Elementare Sante Zennaro per la cerimonia dell’alzabandiera.

Era la mattina del 10 ottobre 1956 quando due uomini armati entrarono nella scuola elementare di Terrazzano e presero in ostaggio 94 bambini e tre maestre, chiedendo come riscatto 200 milioni di lire (pari a oltre due milioni degli attuali euro). I due sequestratori erano i fratelli Santato: Egidio, da poco uscito dal manicomio, e Arturo. Sotto la scuola si radunarono forze dell’ordine e concittadini, arrivò anche una troupe della RAI che seguì per la prima volta un sequestro in diretta.

Le trattative andarono avanti per ore, fino a quando Sante Zennaro, un operaio ventitreenne della zona, entrò da una finestra tramite una scala a pioli. Attraverso il suo intervento si riuscì a disarmare i malviventi senza spargimento di sangue, ma Sante morì, vittima dei proiettili dei poliziotti che lo avevano colpito per errore.

Lo scorso anno è stato emesso dal Poligrafico dello Stato un francobollo commemorativo per ricordare al meglio Sante Zennaro, secondo il desiderio di Renata De Angeli, che ha presentato la domanda, e dell’Amministrazione comunale

