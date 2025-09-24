12.5 C
Caroline Pagani, vincitrice della Targa Tenco sarà in scena l’8 e il 9 novembre a Milano

PAGANI PER PAGANI” dell’attrice e cantante CAROLINE PAGANI ha ottenuto la vittoria della Targa Tenco 2025 come Miglior Album a Progetto per la produzione del doppio album dedicato al fratello Herbert Pagani.

 Il prestigioso riconoscimento delle Targhe Tenco viene assegnato dal 1984 a “I migliori dischi dell’anno” di canzone d’autore pubblicati nel corso dell’anno (ovvero resi disponibili in qualunque modo al pubblico dal 1° giugno 2024 al 31 maggio 2025).

Le opere degli artisti candidati per le Targhe sono votate da una giuria vasta e competente formata da esperti, giornalisti e addetti ai lavori scelti dal Club Tenco che esprime i suoi voti nei modi e tempi che vengono comunicati ai giurati dall’associazione. Il Direttivo del Club Tenco non fa parte di questa giuria.

Il Premio Tenco 2025 si terrà il 23, 24 e 25 ottobre 2025 presso il Teatro Ariston di Sanremo (Imperia).

Il progetto discografico PAGANI PER PAGANIè un viaggio nell’attività e nella produzione artistica italiana e francese di Herbert Pagani, artista poliedrico che ha esplorato molteplici forme espressive, dalla pittura alla scultura, dalla canzone alla radio, dal cinema al teatro.

«Sono particolarmente felice di questo premio dedicato alle canzoni di mio fratello Herbert, è stato un disco fortemente desiderato, a lungo coltivato e autoprodotto che conserva la memoria e l’arte di Herbert Pagani, e fa vivere, riscoprire e conoscere anche ad altre generazioni testi e canzoni di grande interesse, uno scrigno di tesori e bellezze senza tempo, che toccano temi e corde che riguardano l’umanoafferma Caroline Pagani Ha vinto l’arte di Herbert, la bellezza dei testi, la poesia, la parola, credo forse anche la forza dell’interpretazione, mia e degli artisti ospiti del progetto discografico. Le sue canzoni non hanno crepe, e continuano a ispirare cantautori, interpreti e artisti visivi. Un artista può scomparire prematuramente, ma la sua arte può essere tramandata e continuare così a essere viva, vibrante e palpitante».

L’8 e il 9 novembre Caroline Pagani andrà in scena al Teatro Gerolamo di Piazza Cesare Beccaria, 8 a Milano con due spettacoli teatrali: “MOBBING DICK” e “LUXURIÀS”.

