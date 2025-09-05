Oasis-Wonderwall-Live-from-Dublin-16-August-25

Mentre continua con grande successo il tour Oasis Live ‘25, che ha recentemente conquistato anche gli USA, gli Oasis pubblicano ieri, giovedì 4 settembre, “WONDERWALL (LIVE FROM DUBLIN, 16 AUGUST ‘25)”, una nuova traccia live che rende indelebile il ricordo di questa iconica reunion.

Il brano è stato registrato sabato 16 agosto durante la prima di due serate sold-out al Croke Park di Dublino. Gli Oasis si sono esibiti davanti a oltre 160.000 fan in Irlanda, con concerti che hanno segnato il ritorno della band nel Paese dal 2009 e che sono stati definiti come il “concerto più celebrativo nella storia della musica irlandese” (Dublin Live).

La pubblicazione di “Wonderwall (Live from Dublin, 16 August ’25)” segue quelle di “Bring It On Down (Live from Edinburgh, 9 August ’25)”, “Slide Away (Live from Cardiff, 4 July ’25)”, “Cigarettes & Alcohol (Live from Manchester, 11 July ’25)” e “Little By Little (Live from London, 2 August ’25)”.

Gli Oasis hanno ora completato 22 date del loro tour mondiale Oasis Live ‘25, composto da 41 spettacoli. Descritto dal Sunday Times come il “più grande ritorno rock della storia”, ha riscosso un sostegno senza precedenti da parte di fan e critica, che lo considerano “il momento culturale dell’anno – forse addirittura del decennio” (Rolling Stone UK).

