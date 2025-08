“Summerslam”, esclusiva in chiaro su DMAX lunedi e martedì

Le tradizioni sono di casa su DMAX (canale 52) e anche questa estate tutti gli appassionati di wrestling potranno assistere all’esclusiva in chiaro di “SUMMERSLAM”, il principale appuntamento premium targato WWE che sbarca sul canale lunedi 4 e martedi 5 agosto in prima serata, a meno di quarantotto ore di distanza dalla live americana (2-3 agosto, MetLife Stadium, New Jersey).

Uno dei quattro più seguiti PLE della WWE – tutti trasmessi in esclusiva free to air durante l’anno da Dmax, la “casa italiana” del grande wrestling – che i fan italiani potranno apprezzare in due serate di puro spettacolo, sport e adrenalina con il commento esperto di Luca Franchini e Michele Posa, voci storiche del wrestling in Italia e commentatori ufficiali Dmax.

Tanti i match di punta in cartellone nelle due venue sold out da mesi, tra cui gli incontri già annunciati Gunther vs CM Punk per il World Heavyweight Championship per gli uomini e il Triple Threat Match femminile Naomi vs IYO SKY vs Rhea Ripley per il Women’s World Championship. Mentre grandissima attesa per il main event che vedrà fronteggiarsi l’irriducibile John Cena vs Cody Rhodes, due dei nomi più seguiti a livello globale che si affronteranno per l’Undisputed WWE Championship.

Oltre alla messa in onda televisiva, l’evento sarà disponibile anche in live streaming e on demand sulla piattaforma discovery+. E per seguire al meglio le storyline che portano a Summerslam, le consuete puntate di Raw e Smackdown saranno anticipate, in via del tutto eccezionale, a sabato e domenica sera, sempre su Dmax.

“SUMMERSLAM” è visibile su DMAX al canale 52 del Digitale Terrestre e tivùsat canale 28. L’evento sarà disponibile in live streaming e on demand su discovery+.

