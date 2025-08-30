24.1 C
CULTURA

Sergio Bonelli Editore presenta: “Tex Willer. Nella Terra dei Seminoles”

Tiziana Barbetta
Cover
Torna sugli scaffali dal 5 settembre in una nuova edizione TEX WILLER NELLA TERRA DEI SEMINOLES, il volume scritto da Mauro Boselli e disegnato da Michele Rubini.

L’agente federale Brian Carswell ha una missione speciale, che intende portare a compimento con ostinazione e perseveranza su tutto il territorio degli Stati Uniti d’America: catturare Tex Willer!

tavola1
Per sfuggire alla caccia dell’implacabile segugio, il nostro fuorilegge solitario finisce in Florida, dove da trent’anni, nelle paludi infestate da serpenti velenosi e feroci coccodrilli, si svolge una guerra sanguinosa tra l’esercito americano e la tribù indiana dei Seminoles.

In una girandola di avventure e colpi di scena, prima soldato, poi disertore e infine traditore passato al nemico, Tex si troverà a combattere non soltanto per la sua vita, ma per la salvezza di un intero popolo!

La prefazione è firmata da Mauro Boselli. La copertina da Massimo Carnevale.

https://shop.sergiobonelli.it/tex/2025/07/03/libro/tex-willer-nella-terra-dei-seminoles-nuova-edizione-1026217/

https://www.instagram.com/sergiobonellieditoreufficiale/

https://www.facebook.com/TexSergioBonelliEditore

