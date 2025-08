Luc3, il giovanissimo talento di Amici, aggiunge un concerto

LUK3, il giovanissimo cantautore che si è fatto amare dal pubblico di Amici 24, raddoppia l’appuntamento live a MILANO!

Dopo il sold out delle date del 30 settembre a Roma presso Largo Venue (Via Biordo Michelotti, 2) e del 2 ottobre a Milano presso Santeria Toscana (Viale Toscana, 31), l’artista aggiunge un secondo imperdibile concerto milanese il 3 ottobre, ancora una volta presso Santeria Toscana!

I biglietti sono disponibili da oggi, venerdì 1 agosto, in prevendita su Ticketone (https://www.ticketone.it/artist/luk3/) e nei punti vendita abituali. Le date sono organizzate da Color Sound.

Per la prima volta, LUK3 condividerà il suo mondo emotivo e creativo con il pubblico per 3 show, portando sul palco il suo stile autentico e personale che lo farà apprezzare come una delle nuove voci più sincere della sua generazione.

Il giovanissimo cantautore proporrà dal vivo i brani che hanno accompagnato il suo percorso artistico: in scaletta anche quelli contenuti nel suo primo EP “Diciotto” (DMB/TRIGGGER, distribuzione ADA/WARNER), che gli hanno permesso di entrare nel cuore di migliaia di ascoltatori.

“Diciotto” è il modo di LUK3 di raccontarsi senza filtri, esplorando le emozioni e le sfumature della Generazione Z, un mondo fatto di luci e ombre.

L’EP è composto da 6 brani, tra cui l’inedito “Canzoncine” – un racconto della lotta interiore adolescenziale – e i brani più rappresentativi del percorso di Luk3 ad Amici 24, come “Valentine” e “Parigi in motorino”, oltre al singolo virale su Tiktok “Bianca-Prada”, pubblicato lo scorso 13 maggio, e le canzoni “Piangi” e “Roma lo sa”.

