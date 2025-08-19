“Alièn a Milàn” e “Palù a prelude”, i nuovi brani strumentali di Moreno “Il Biondo”

Disponibile in digitale “ALIÈN A MILÀN” e il suo lato b “PALÙ A PRELUDE” (https://tidal.com/browse/album/452613811/u), i nuovi brani strumentali del poliedrico musicista e cantante conosciuto per la sua maestria al clarinetto in do Moreno “Il Biondo”.

E’ online anche il videoclip ufficiale di “ALIÈN A MILÀN” su YouTube (https://www.youtube.com/watch?v=RBWT06_VRY4).

«È il clarinetto in Do che comanda e guida il ritmo della danza, è una “Polka Sospesa”, è in aria come un disco volante – dichiara Moreno “Il Biondo” – I ballerini, sembrano veri e propri alieni che ballano con questo brano Valzer Polka e Mazurka, a loro libera scelta. Una stesura musicale che rispecchia le caratteristiche della scrittura tradizionale composta da tre parti con introduzioni e alternanza delle stesse. Innovativa aliena è l’improvvisazione del sintetizzatore che per la prima volta entra nel liscio, ma è anche la prima volta che il liscio viene interpretato dagli alieni. Insieme a loro, oltre il muro del suono, alla velocità della luce. Prima alla conquista della Capitale del Liscio, la Gatteo Mare Romagnola e poi della metropoli milanese, per proseguire in un viaggio continuo nell’universo della musica.»

“Alièn a Milàn” nasce da una collaborazione artistica di altissimo livello, che vede coinvolti: Luca Nobis – chitarra acustica ed elettrica, Siria – chitarra elettrica, Stefania Morciano – voce, Giovanni Amighetti – sintetizzatori (Arp Omni, Prophet 5, Prophet 600) e organo Hammond, Valerio Combass Bruno – basso e Roberto Gualdi – batteria.

Accanto ad “Alièn a Milàn”, viene pubblicato anche il lato B, “Palù a Prelude”, un altro suggestivo brano strumentale che unisce la sensibilità melodica di Moreno “Il Biondo” al pianoforte evocativo di Giovanni Amighetti.

Il video ufficiale di “Alièn a Milàn” è stato girato interamente a Milano e rappresenta un’esperienza visiva unica, grazie a una tecnica di realizzazione mista.

Il progetto include riprese dal vivo unite a computer grafica (CGI) e intelligenza artificiale (AI), con particolare attenzione alle animazioni, tra cui spicca l’inconfondibile gatto di peluche, vero e proprio co-protagonista visivo del racconto.

Un progetto che fonde musica, tecnologia e immaginario urbano, e che conferma ancora una volta l’approccio visionario e innovativo di Moreno “Il Biondo”.

https://www.instagram.com/moreno_il_biondo/

https://www.facebook.com/morenoilbiondo58/?locale=it_IT

https://www.instagram.com/ewiredempathy/

Altri articoli di musica su Dietro la Notizia