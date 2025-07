Ztl quadrilatero, aggiornata disciplina viabilistica la ztl

Le regole di accesso alla ZTL Quadrilatero sono state aggiornate dopo lo studio dei flussi di traffico e l’analisi delle proposte pervenute da parte di diversi soggetti interessati e in seguito al confronto dell’amministrazione con gli operatori economici presenti nell’area.

Il monitoraggio ha mostrato come, rispetto a prima dell’introduzione della ZTL, è diminuito del 13,38% l’ingresso delle auto, mentre è aumentato quello dei taxi (+30,09%), delle moto (+18,70%) e degli NCC fino a 9 posti (+19,95%). Un decremento rilevante si è registrato invece in quelle categorie per le quali erano pervenute richieste di modifica della normativa, come artigiani, manutentori e impiantisti (-35,44%) e veicoli per il trasporto merci, inclusi quelli per il fresco (-31% / -27%).

Da quando è stata attivata la ZTL, i flussi pedonali nell’area sono aumentati di circa il 12%. Oggi si contano oltre 115mila persone al giorno che attraversano la zona. Le ore più frequentate sono quelle tra le 11 del mattino e le 18, con una presenza costante e significativa di circa 8.400 pedoni ogni ora.

Confrontando questi dati con le richieste di modifica pervenute, l’Amministrazione ha deciso di aggiornare la disciplina viabilistica dell’area, prevedendo la deroga al divieto di accesso per i mezzi destinati al trasporto cose intestati ad imprese titolari di contratti di lavoro continuativi per attività di costruzione, installazione e manutenzione e quelli di raccolta, trattamento e smaltimento rifiuti, oltre alle auto degli addetti alla raccolta dei rifiuti presso immobili nella ZTL.

In tutti i casi, l’autorizzazione sarà valida per la durata del contratto e comunque non oltre un anno.

Potranno transitare i veicoli trasporto cose di fiorai e imprese con sede all’interno del Quadrilatero per l’allestimento di cerimonie ed eventi e il trasporto di merci alimentari deperibili destinate ad eventi che si svolgono fuori dall’area. Sarà inoltre consentito l’accesso ai veicoli utilizzati da imprese titolari di contratti per servizi di lavanderia presso strutture situate all’interno del perimetro della ZTL. Ciascun residente, oltre alle deroghe per la propria auto, potrà avere un permesso di accesso giornaliero, nel caso avesse la necessità di essere accompagnato, limitatamente al tempo strettamente indispensabile.

Potranno entrare dalle 4.30 alle 7.30 del mattino i veicoli utilizzati per la consegna di prodotti freschi o lievitati e latte e prodotti caseari, destinati al consumo in giornata, e diretti alle strutture nella ZTL, oltre ai veicoli di imprese di costruzione, installazione e manutenzione. Dalle 16 alle 18 potranno accedere i veicoli che effettuano attività di corriere espresso internazionale, orario utile per la spedizione giornaliera della merce acquistata on line. Saranno inoltre esclusi dai divieti di accesso i veicoli condotti da Agenti di Pubblica Sicurezza, muniti di Decreto Prefettizio, impegnati in servizi di scorta e tutela di personalità protette.

“Abbiamo ascoltato con attenzione le richieste che ci venivano presentate – spiega Arianna Censi, assessora alla Mobilità – e confrontandole con l’analisi dei flussi, abbiamo lavorato su modifiche e integrazioni alla disciplina viabilistica, per consentire le attività necessarie nell’area e le esigenze operative delle attività economiche, preservando gli obiettivi della zona a traffico limitato, ovvero incrementare la vivibilità di una zona storica e di pregio, sottraendo lo spazio pubblico all’uso dei veicoli e migliorando la sicurezza stradale per pedoni e turisti”

