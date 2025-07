Winx club: the magic is back, il ritardo delle fate

Rainbow si prepara a riportare la magia alla ribalta: è online il trailer ufficiale della nuova attesissima serie animata Winx Club: The Magic is Back. Un ritorno in pieno stile Winx Club, ma con un tocco di magia in più, che porterà nuove straordinarie avventure animate, dal 2 ottobre su Netflix in tutto il mondo e in autunno su Rai in Italia.

La nuova veste del Winx Club è più iconica che mai: la storia di Bloom e delle sue amiche fate riparte in una nuova ambientazione ricca di azione e magia, ma anche misteri tutti da svelare. Il trailer è soltanto un assaggio delle tante novità che attendono il pubblico nella nuova stagione della saga evergreen made in Italy firmata Rainbow, che rimette tutto in gioco con un brand classico che non smette mai di rinnovarsi.

Un cast di personaggi iconici reimmaginato mantenendo la loro unicità, nuove sfide e un mondo sempre più artisticamente elaborato: le immagini appena pubblicate – che stanno già accendendo l’entusiasmo della community globale – svelano solo una parte delle sorprese che il prossimo capitolo Winx Club ha in serbo per i fan, vecchi e nuovi, grandi e piccini.

Le magiche eroine nate dalla matita di Iginio Straffi e dal 2004 ascese al successo mondiale tornano in una versione inedita, pensata per conquistare una nuova generazione di spettatori e far sognare i fan storici.

Winx Club: The Magic is Back rappresenta un ulteriore passo avanti tecnologico e narrativo per la serie: realizzata interamente in animazione CGI, con una produzione che come sempre si conferma d’avanguardia, è frutto del continuo impegno del team di Iginio Straffi nel rinnovare uno dei brand più iconici dell’animazione mondiale.

Grazie a effetti speciali sempre più raffinati, il nuovo capitolo Winx propone ambientazioni più immersive che mai, trasformazioni straordinarie che esaltano ancora una volta la magia di ognuna delle fate, una costumistica sempre più ricercata con look moderni totalmente improntati sulla personalità di ciascuna fata, e dettagli che renderanno l’esperienza visiva spettacolare.

Siamo entusiasti di condividere questa nuova avventura con i milioni di fan che aspettano il ritorno delle Winx e siamo pronti ad accoglierne di nuovi in questo magico viaggio. ‘Winx Club: The Magic is Back’ è un nuovo inizio, ma con lo stesso obiettivo di sempre: crescere insieme al nostro pubblico, offrendo contenuti di qualità, valori positivi e, naturalmente, un tocco di magia” dichiara Iginio Straffi, Fondatore e Presidente Rainbow.

L’attesa sta per terminare e i fan possono contare su un ritorno ricco di amicizia, avventura, momenti romantici e divertenti: Winx Club rimane fedele ai suoi temi originali, che l’hanno resa una serie vicina a bambine e bambini nella loro crescita, scoperta di sé e apprendimento di valori sempre più importanti come il potere dell’unicità e del sostegno reciproco. Winx Club ci mostra un mondo in cui l’unione nella diversità ci rende invincibili.

Il mondo della magia torna alla ribalta: la nuova stagione di Winx Club è pronta a far sognare ancora una volta milioni di bambini e adolescenti in tutto il mondo. Prepariamoci a volare insieme!

Winx Club Profili Ufficiali

www.winxclub.com

Instagram – Facebook – Youtube

