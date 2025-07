Turismo in tempi di guerra: undici mete all’estero sicure

I principali dati sui flussi turistici degli italiani all’estero in estate 2025 mostrano come le guerre e le tensioni geopolitiche suscitino apprensione, con una diminuzione generale delle prenotazioni soprattutto da parte di famiglie e senior.

Un sondaggio Fiavet Confcommercio (2 luglio 2025) rivela che circa l’80 % delle agenzie di viaggio italiane registra un calo del business da lieve a forte. Non così per i clienti delle agenzie del gruppo L’Astrolabio (3 a Milano e 1 a Bergamo) dove la consulenza personalizzata e l’esperienza quasi centenaria dell’azienda hanno conquistato la fiducia degli utenti supportandoli nel progettare soggiorni al sicuro, sereni, confortevoli, interessanti e divertenti. Si ricorda infatti che la famiglia Aronson, proprietaria del brand L’Astrolabio, fu già titolare della Chiariva, prima agenzia viaggi italiana e terza al mondo all’epoca.

Precisa il general manager Andrea Barbieri: “Noi ci basiamo non solo sul sito della Farnesina ma soprattutto su fonti dirette locali di nostri partner consolidati che ci danno aggiornamenti in tempo reale. Il mondo è grande e pieno di meraviglie: le destinazioni sicure per viaggiare lontano dai conflitti sono numerose e noi in agenzia ogni giorno constatiamo che, nonostante tutto, la voglia di visitare territori sconosciuti nei milanesi resta intatta, nonostante il comprensibile bisogno di certezze”.

Le mete consigliate da L’Astrolabio per vacanze all’estero in luglio, agosto e settembre, dalla più vicina alla più lontano, per ogni portafoglio ed esigenza; destinazioni straordinarie, affascinanti, lontane dalle tensioni internazionali, dove viaggiare resta un piacere puro e privo di ansie. Paesi perfetti per chi desidera partire in tranquillità, anche in questo periodo storico critico. Mete ben lontane dai focolai di guerra e gestite da governi stabili.

Nessuna delle destinazioni proposte comporta rischi sanitari anomali. Anzi, quasi tutte vantano sistemi sanitari eccellenti. In ogni caso, le agenzie L’Astrolabio garantiscono una copertura medica fino a 10 milioni di euro, oltre all’assistenza locale. Ogni viaggio, con L’Astrolabio, include copertura assicurativa completa, assistenza h24 e piani d’emergenza. Se sorge l’esigenza di rientrare prima per problemi in Italia, si può contare su soluzioni sempre flessibili e biglietti modificabili. Inoltre, le assicurazioni incluse nelle proposte coprono pure rientri anticipati per emergenze documentate.

Entro 4 ore di volo

Irlanda: clima politico e sociale stabile, accoglienza sincera e autentica.

Cosa offre: verdi colline, castelli fiabeschi, scogliere mozzafiato e tanta musica tradizionale.

Portogallo: è uno dei Paesi europei più tranquilli, con basso tasso di criminalità e grande stabilità interna. Cosa offre: ottimo clima, coste meravigliose, cibo eccellente, un’atmosfera rilassata e autentica.

Islanda: classificata tra i primi posti del Global Peace Index, non ha esercito né tensioni sociali rilevanti. Cosa offre: natura incontaminata, paesaggi lunari, geyser, vulcani, aurore boreali… con la massima sicurezza.

6 – 12 ore di volo

Canada: democrazia stabile, criminalità molto contenuta, servizi pubblici efficienti. Cosa offre: città cosmopolite come Vancouver o Montreal si fondono con una natura sconfinata e maestosa.

Cina: è uno dei Paesi con livelli di criminalità tra i più bassi al mondo. L’intero territorio è ben presidiato, con un’organizzazione capillare e infrastrutture moderne ed efficienti.

Cosa offre: pur essendo percepita da molti come parte di un blocco geopolitico contrapposto all’Occidente, la Cina non è coinvolta in conflitti attivi né presenta tensioni attuali che possano coinvolgere i turisti. Dalla Grande Muraglia alla Città Proibita, dai villaggi dello Yunnan ai grattacieli di Shanghai, la Cina è una delle civiltà più affascinanti del mondo.

Nota da considerare: richiede un po’ più di preparazione logistica e culturale (per lingua e strumenti digitali), ma chi è ben organizzato potrà viverla in massima sicurezza e senza paure.

Giappone: tasso di criminalità bassissimo, efficienza impeccabile, cultura civica profondamente radicata. Cosa offre: un mix incantevole di tecnologia, spiritualità, natura e tradizione. Dalle metropoli come Tokyo ai templi di Kyoto, tutto è ordinato e accogliente.

Singapore: città-stato superorganizzata, pulita, con regole severe e criminalità quasi a zero.

Cosa offre: un melting pot asiatico ultramoderno, tra giardini sospesi, grattacieli e street food stellare.

13 – 16 ore di volo

Costa Rica: Paese senza esercito dal 1948, fortemente orientato alla sostenibilità e alla pace.

Cosa offre: foreste tropicali, vulcani, spiagge selvagge ideali per il surf e biodiversità unica, all’insegna del “Pura Vida”.

Cile: il Paese più stabile del Sud America, con un sistema democratico e un forte senso civico.

Cosa offre: dalle vette andine alla Patagonia, dal deserto di Atacama all’isola di Pasqua, è una terra da esplorare in serenità.

20 – 26 ore di volo

Australia e Nuova Zelanda: sono società pacifiche, hanno sistemi sanitari e di sicurezza molto avanzati, ben distanti da zone di instabilità. Cosa offrono: barriere coralline, foreste pluviali, montagne, animali unici al mondo e un’accoglienza calda e amichevole.

22 – 30 ore di volo

Isole del Pacifico Fiji, Polinesia Francese, Samoa: isolate e lontane da ogni focolaio di crisi internazionale. Cosa offrono: spiagge bianchissime, lagune turchesi e un senso di pace assoluta.

Viaggiare sicuri quindi oggi è possibile con l’aiuto di un professionista esperto per regalarsi – o regalare ai propri cari – un’esperienza indimenticabile, stimolante e ben organizzata.

