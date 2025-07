Truffe agli anziani, incontro con la Polizia Locale a Milano

In collaborazione con Municipio 2 e Acli, consigli per contrastare le truffe e informazioni per la sicurezza. In caso di sospetti chiamare sempre il 112

Le truffe sono un reato odioso che colpisce spesso persone rese più vulnerabili dalla solitudine: per questo, anche in estate, l’Amministrazione ha organizzato un incontro informativo aperto a tutte e tutti i cittadini con gli agenti della Scuola della Polizia Locale per confrontarsi e capire come difendersi.

L’incontro è organizzato per domani, martedì 15 luglio alle ore 17.30, presso la Biblioteca del Circolo Acli Gorla in via Aristotele 2, in collaborazione con il Municipio 2 e Acli.

Da tempo il Comune di Milano con la Prefettura ha attivato una serie di iniziative con incontri sul territorio rivolte in particolare agli anziani e campagne informative. Queste azioni permettono di fare prevenzione, rompere la cortina del silenzio e fare breccia nella solitudine di chi si sente facilmente attaccabile. Inoltre a Milano è attivo un pool antitruffe specializzato, composto da ufficiali e agenti della Polizia di Stato e della Polizia locale che interviene in questo tipo di reati.

La truffa colpisce le persone in un momento di grande vulnerabilità o distrazione, anche nelle loro case, usando come leva affetti e paure, confondendole, soggiogandole e poi facendole sentire in colpa per essere cadute nella trappola.

I truffatori sono esperti nel carpire la buona fede delle persone, sono ben vestiti, educati, gentili, parlano fino a confondere l’interlocutore ma soprattutto sono abili e bene organizzati. La migliore arma di difesa è conoscere i loro trucchi e adottare alcune semplici precauzioni. Per questo è importante spiegare le principali tecniche utilizzate per raggirare le vittime, in modo da fornire a tutti la possibilità di riconoscerle.

Oltre agli appuntamenti con la Polizia locale, sono stati realizzati anche opuscoli informativi “Truffe? No, grazie”, vademecum distribuiti durante gli incontri e nei comandi di tutte le Forze di Polizia, nei centri anziani e in tutte le sedi delle realtà presenti sul territorio che collaborano. Sono anche scaricabili dal sito del Comune dove è possibile trovare tutte le informazioni e le date degli incontri.

Altri articoli di attualità su Dietro la Notizia