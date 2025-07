Seconda edizione di “Youth! Argentario”, dal 30 luglio al 1° agosto

Cresce l’attesa per la seconda edizione di YOUTH! ARGENTARIO, che sarà dal 30 luglio al 1° agosto nella splendida cornice di Piazzale dei Rioni a Porto Santo Stefano (Grosseto).

Per esaltare la visione culturale e dell’evento, l’ingresso al pubblico sarà completamente gratuito.

«Siamo felici di inaugurare la seconda edizione di Youth! Argentario, una rassegna nata per un pubblico giovane e per dare spazio ai giovani talenti della musica – afferma Beatrice Sordini, Presidente della Pro Loco Argentario di Porto Santo Stefano – Vedere la seconda edizione di questo progetto, che abbiamo ideato con passione, è una grande soddisfazione. Il nostro obiettivo resta quello di far crescere sempre di più questa iniziativa, compreso il contest con il quale si intende coinvolgere e valorizzare le nuove generazioni, offrendo loro un palco, un pubblico e un’opportunità concreta di esprimersi».

In cartellone il 30 luglio la presentazione dell’ultimo libro di Ermal Meta, “Le Camelie invernali”, edito da La nave di Teseo. Il romanzo, intenso e suggestivo, racconta una storia di misteri e ombre del passato che si intrecciano con il presente.

Al centro ci sono due famiglie, legate da un destino antico e inevitabile. A seguire, il concerto della band Les Votives.

Il 31 luglio sarà la volta di Michele Bravi, cantautore sensibile e raffinato, capace di trasformare le emozioni più intime in musica. A seguire, il concerto dell’eclettica cantautrice Anna Castiglia, che con ironia alterna leggerezza e riflessione, invitando a guardare ai nostri giorni con consapevolezza e maturità.

Il 1° agosto sarà Joan Thiele a salire sul palco, artista eclettica e magnetica, con uno stile che mescola sonorità internazionali, elettronica e atmosfere intime.

GIGLIO, ACQUACHIARA e UNADASOLA sono i vincitori selezionati dalla direzione artistica del Contest Youth! Argentario, alla ricerca di nuovi talenti.

I tre artisti avranno l’opportunità di esibirsi dal vivo durante la tre giorni, condividendo il palco con artisti di rilievo nazionale in una location d’eccezione.

YOUTH! ARGENTARIO è presentato da iCompany e la Pro Loco di Monte Argentario, con il contributo e il Patrocinio del Comune di Monte Argentario.

Il palco di YOUTH! ARGENTARIO accoglierà artisti e giovani talenti nazionali, creando un mix di divertimento, intrattenimento e cultura.

L’evento è pensato sia per i turisti che scelgono l’Argentario come destinazione, sia per i residenti che vivono questa splendida area tutto l’anno.

https://www.prolocomonteargentario.it/

https://www.icompany.it/

Altri articoli di eventi su Dietro la Notizia