JAZZaltro: Segbers, Fazio e Brioschi, giovedì 10 luglio a Busto Arsizio

Prosegue la XVI edizione della rassegna JAZZaltro: il primo appuntamento di luglio

è un viaggio nel tempo attraverso le voci di Billie Holiday, Ella Fitzgerald,

Nina Simone, Sarah Vaughan, Etta James e Dee Dee Bridgewater

Dopo il seguitissimo concerto inaugurale del Jasmine Trio di Max De Aloe a Solbiate Olona e quello all’alba, altrettanto partecipato, di Eugenia Canale, Luca Falomi e Carlos Buschini a Fagnano Olona, giovedì 10 luglio a Busto Arsizio (Va), presso i grandiosi spazi di Villa Ottolini Tosi, sarà la volta di Ladies of Jazz & Swing.

In un coinvolgente recital fatto di musica, parole e immagini, la cantante Dagmar Segbers e il pianista Michele Fazio, insieme al trombettista Marco Brioschi, condurranno il pubblico in un caleidoscopico viaggio nel tempo, raccontando le storie delle più grandi voci femminili del Jazz e dello Swing di ieri e di oggi: da Billie Holiday a Ella Fitzgerald, da Sarah Vaughan a Nina Simone, da Etta James fino a Dee Dee Bridgewater ma non solo.

Un progetto raffinato, in cui la voce limpida e sofisticata della Segbers, il pianismo eclettico di Fazio e il lirismo della tromba di Brioschi si sposano perfettamente.

Organizzato in collaborazione con l’amministrazione comunale di Busto Arsizio, il concerto inizierà alle ore 21 (in caso di maltempo si terrà presso la sala Pro Busto).

JAZZaltro – XVI edizione – Dal 19 giugno al 30 agosto 2025

Inizio concerti: ore 21

Ingresso libero a tutti gli eventi con libera donazione.

On line: jazzaltro.it

FB: www.facebook.com/JAZZaltroTour

