In radio e in digitale il nuovo singolo Erotika feat Totoyo

È in radio e in digitale “EROTIKA”, il nuovo singolo della cantante cubana YDALIA SUAREZ feat. il dj e producer torinese TOTOYO.

“Erotika” (Stravaganzarec) è un brano fresco e leggero che, con un tocco di ironia, affronta con sincerità un tema attuale: il desiderio di evasione e la ricerca del piacere nella monotonia quotidiana.

In una relazione ormai spenta, la cantante si lascia andare a pulsioni istintive, rivelando una condizione spesso inespressa. Ydalia abbandona ogni ipocrisia, scegliendo di raccontare con leggerezza quella che è una dinamica condivisa da molti.

Il brano, prodotto da Totoyo, è stato interamente realizzato negli studi torinesi della Milkrec.

«“Erotika” è un brano che descrive la pura realtà – afferma Ydalia Suarez – In un momento di noia e attesa, nel contesto di una storia che si sta spegnendo, la protagonista si lascia andare a desideri, pulsioni ataviche (non per forza sessuali). D’altronde, basta ipocrisie, chi è che non si è mai guardato un porno? L’importante è farne un uso consapevole e non abusarne. Ecco il messaggio del mio brano: l’astinenza nuoce “lievemente” alla salute!»

È online il video del brano (www.youtube.com/watch?v=3Aav8UvLOI4), che racconta un’esperienza sensoriale fatta di desiderio e attesa. Un’esplorazione provocatoria del piacere individuale, che invita a riflettere, con leggerezza, sul senso della solitudine in un’epoca iperconnessa.

YDALIA SUAREZ è un’artista versatile attiva tra cinema, musica e televisione. Nata e cresciuta a Cuba, ha studiato presso una scuola di canto e recitazione. Ha recitato in numerosi film come “La terra dei cannibali” (2003), “L’isola dei morti viventi” (2004), “La grande rabbia” (2016), “L’Abisso nero” (2018) e, più recentemente ha ricoperto il ruolo principale nel film “La lunga notte dei morti viventi” di Dario Germani. È apparsa anche in numerose fiction, tra cui “Centovetrine”, “RIS- Delitti imperfetti” e “All Stars”.

Parallelamente ha portato avanti una solida carriera musicale, nel 2002 ha pubblicato il singolo “Corazon Corazon” (Edel), colonna sonora del film “Massima velocità”. L’anno successivo si è esibita come ospite musicale nel programma “Stelle d’Europa” su Rai2, condotto da Gigi Sabani, nel 2004 è stata ospite di “Stelle del Mediterraneo” (Rete 4) al Teatro Massimo di Palermo e nel 2007 ha partecipato al varietà “Markette” di Piero Chiambretti con un’esibizione su LA7. Nel 2019 ha annunciato l’uscita del singolo “Killer”, in collaborazione con l’artista internazionale Ruly Rodriguez e prodotto da Anthony Louis.

Altri articoli di musica su Dietro la Notizia